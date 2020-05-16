مفكرة التعليم لشهر رمضان للأطفال

مفكرة بسيطة مصممة بشكل احترافي يسجل فيها الطفل الأعمال الصالحة التي قام بها في كل يوم على مدار الشهر الفضيل مع حديث شريف يحفظه كل يوم ثم يقوم بتلوين إنجازات اليوم ( صيام - تلاوة قرأن - الأذكار - الصلاة ) ثم تختم المفكرة بسؤال يتوجب البحث عن اجابة عنه ، فكرة جميلة وجيدة تشجع الطفل على إدراك قيمة ما يقوم به يوميا وفي نهاية الشهر

تحتوي على كل أيام رمضان من 1 الى 30 يوم توجد أسئلة مفيدة وممتعة للأطفال



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مفكرة الطفل المسلم