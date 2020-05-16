هدية للباحثين كتاب الاقتصاد القياسي بالأمثلة - جوجاراتي

sami202

sami202

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5 جويلية 2017
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القياس الإقتصادي بالامثلة المترجم الى العربية
هدية للباحثين الكتاب الذي انتظره الكثيرون القياس الإقتصادي بالامثلة المترجم الى العربية

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من هنا رابط تحميل الكتاب : القياس الإقتصادي

قال الله سبحانه وتعالى: (إنَّ اللهَ وملائكَتَهُ يُصَلُّونَ على النَّبي يا أَيُّها الذِّين آمَنوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيما ً) ، اللَّهمَّ صلِّ على سَيِّدِنا محمد وعلى آل سَيِّدِنا محمد كما صلَّيت على سَيِّدِنا إبراهيم وعلى آل سَيِّدِنا إبراهيم ، وبارك على سَيِّدِنا محمد وعلى آل سَيِّدِنا محمد كما باركت على سَيِّدِنا إبراهيم وعلى آل سَيِّدِنا إبراهيم في العالمين..إنك حميد مجيد .
 
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