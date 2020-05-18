قلعة الحب 09

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قلعة الحب 09:
قد يكون من افراد الاسرة من تشبع قلبه باليأس فلا يرى الدنيا الا من ثقب الفشل والانهزامية..او غُلّف بالحقد والكراهية فبات لا يدرك العلاقات مع الاقارب الا من زاوية الشك وسوء الظن. ولم يعد معها أي نفع للصّوم في قلبه،ولا لأروع تلاوة للقرآن. وهنا يكون واجبنا ان نركز على انفسنا اولا لنقدر على احتواء غضبه. ولا نقع في فخ الاستجابة السلبية لانكساره ومشاعر يأسه.
مخ الهدرة:الصبر والحب والاحتواء هي الاسلحة الاكثر فعالية للتعامل مع المتعبين نفسيا والذين نظرتهم لانفسهم رغم كل النعم هي: انهم تعساء.
 
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