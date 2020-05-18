قلعة الحب 10

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
367
النقاط
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العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قلعة الحب 10:
كررت المحاولة عدة مرات قبل ان اتمكن من كتابة هذه الكلمات، نتاج شعور بالعحز، حين دخلت الكلمات في حالة انفلات، وخانني التعبير، وتمرد الوجدان. فقررت الهروب عبر خطف قبلات من صغيرتي شهد، ثم قراءة ورد القرآن.
مخ الهدرة: ونعم المهرب قبلة من شهد وبعض من آيات الرحمان.
 
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