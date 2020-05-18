من أجل ذلك:

تمددت أمام شاشة التلفاز، وتابعت مع الأولاد حصة ظهرت فيها أم وهي تحكي فيها قصة موت ابنها طعنا بالسكين أثناء متابعته لمباراة كرة قدم، تحدثت بحرقة ووجع فاهتز لها كياني ودمعت عيني، وعرفت مقدار الالم الذي يتسبب فيه الابناء لأمهاتهم وآبائهم ...ألم حين يتعرضون لأي مكروه.. ألم حين ينحرفون ويلحقون بالأسرة الخزي والعار..ألم حين يخفقون .....ألم حين ينكسرون ويتقهقرون وفي وحل الضياع يتيهون....من أجل ذلك أقول لكل شاب وشابة ...يا من أنتم في زهرة العمر...بحق الدم الذي يجري في عروقكم ، بحق وجع الأم عند ولادتكم بحق المتعة التي كنتم تجدونها وأنتم تمضغون بقواطعكم حلمة ثديها، بحق مشقة وتعب آبائكم وهم يصنعون لكم من عرقهم الأمن والكسوة والغداء... رفقا بقلوبهم....رفقا بعيونهم... وأجعلوا من استقامة سلوكاتكم ونجاحكم روحا أخرى تجدد فيهما الحياة .