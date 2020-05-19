أفضل ألعاب للأطفال أحسنها

10 ألعاب لتحسين سلوكات الطفل
يجب العلم بأنّ تعديل السلوك عند الأطفال ليس بالأمر السهل وإنّما يحتاج إلى الصبر والهدوء وإمساك الأعصاب
اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسْته، ولا غمًا إلا أزلته، ولا دَيْنًا إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسّرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا مبتلاً إلا عافيته ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته ولا عدوًا الا أهلكته ولا مجاهدًا إلا نصرته ولا مظلومًا الا أيدته ولا ظالمًا الا قصمته ولا ضالاً إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعَنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين”.
يجب العلم بأنّ تعديل السلوك عند الأطفال ليس بالأمر السهل وإنّما يحتاج إلى الصبر والهدوء وإمساك الأعصاب
اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسْته، ولا غمًا إلا أزلته، ولا دَيْنًا إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسّرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا مبتلاً إلا عافيته ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته ولا عدوًا الا أهلكته ولا مجاهدًا إلا نصرته ولا مظلومًا الا أيدته ولا ظالمًا الا قصمته ولا ضالاً إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعَنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين”.