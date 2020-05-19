أفضل ألعاب للأطفال أحسنها

sami202

sami202

:: عضو منتسِب ::
إنضم
5 جويلية 2017
المشاركات
84
النقاط
5
محل الإقامة
Sétif
الجنس
ذكر
10 ألعاب لتحسين سلوكات الطفل

يجب العلم بأنّ تعديل السلوك عند الأطفال ليس بالأمر السهل وإنّما يحتاج إلى الصبر والهدوء وإمساك الأعصاب


اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسْته، ولا غمًا إلا أزلته، ولا دَيْنًا إلا قضيته، ولا عسيرًا إلا يسّرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا مبتلاً إلا عافيته ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته ولا عدوًا الا أهلكته ولا مجاهدًا إلا نصرته ولا مظلومًا الا أيدته ولا ظالمًا الا قصمته ولا ضالاً إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعَنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين”.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top