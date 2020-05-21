مسابقة اجمل مائدة Skør m@k

Skor m@k

Skor m@k

:: عضو شرفي::
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,444
النقاط
2,901
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

هاه جينا في اخر النهارات تاع رمضان 😭
يقولك ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل أبدا 💪🤪

هذي مائدتنا في رمضان
انا ويما وبابا وخويا
😊😊😊
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هذي شربة بيضاء تاع الجاج والبيض 😋😋

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وهذي طبقي المفظل 😋😍
عسيت النهار حتى طيباتو باش صورت 😂😂
انه طجين حلو

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شويا فلفل مرقد 😐

IMG_20200521_190606.jpg

سلاطة تاع الطماطم والبطراف
والشلاظة

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الطبق الثاني هو طاجين الزيتون 😍

IMG_20200521_190704.jpg

وهذا خبيزات طيبتهم يما
😋😋😍😍😋😋

IMG_20200521_190624.jpg

وفي السهرة كاين صامصة 😂😋

IMG_20200521_193217.jpg


ومحلبي 😍😋

IMG_20200521_193346.jpg


في الاخير
نقوللكم صح فطوركم 😍

سلام
 
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