مسابقة اجمل مائدة Skør m@k

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:: عضو شرفي::
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
هاه جينا في اخر النهارات تاع رمضان
يقولك ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل أبدا
هذي مائدتنا في رمضان
انا ويما وبابا وخويا
هذي شربة بيضاء تاع الجاج والبيض
وهذي طبقي المفظل
عسيت النهار حتى طيباتو باش صورت
انه طجين حلو
شويا فلفل مرقد
سلاطة تاع الطماطم والبطراف
والشلاظة
الطبق الثاني هو طاجين الزيتون
وهذا خبيزات طيبتهم يما
وفي السهرة كاين صامصة
ومحلبي
في الاخير
نقوللكم صح فطوركم
سلام
السلام عليكم
هاه جينا في اخر النهارات تاع رمضان
يقولك ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل أبدا
هذي مائدتنا في رمضان
انا ويما وبابا وخويا
هذي شربة بيضاء تاع الجاج والبيض
وهذي طبقي المفظل
عسيت النهار حتى طيباتو باش صورت
انه طجين حلو
شويا فلفل مرقد
سلاطة تاع الطماطم والبطراف
والشلاظة
الطبق الثاني هو طاجين الزيتون
وهذا خبيزات طيبتهم يما
وفي السهرة كاين صامصة
ومحلبي
في الاخير
نقوللكم صح فطوركم
سلام