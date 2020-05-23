تهنئـــــــة عيـد الفطر المبارك 2020

الاحبة كالنجوم لانراهم دائما !

لكن نشعر بضيائهم على شفاف القلب فتنشرح به الروح



فهكذا انتم وهكذا نحن.



أحببناكم حد الارتواء وسكنتم فينا مساكن الضياء.



فمع كل ذرة في هذا الكون يسرني ويشرفني



أن أتقدم بهذه التهنئة

لجميع اخواني واخواتي من أعضاء ومشرفي وإدارة



( منتديات اللمة الجزائرية )



بمناسبة عيد الفطر المبارك ، واسأل الله العلي القدير

ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال

وكل عام وأنتم بخير ،،

وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات...

أسال الله ان يرفع عنا الوباء والبلاء ياااارب

وأن يؤلف بين قلوبنا على الخير

وأن يجعلنا إخوة متحابين متناصحين فيه،

وأن يتم علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين

نعمته، وعافيته، وستره علينا في الدنيا والآخرة،