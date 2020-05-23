حياتي رسمت بقدر غريب !! بقلمي

أعرِف أنّ الحيَاة عدِيمَة الجدوى....

كشتاءٍ أتى متأخراً بغيمة .

شيخوخته سبقت أوانها ،

الفصلُ الأخير كان غريبًا سريعًا ككل الفصول السابقة،

على عجلةٍ قفزت من نافذة غرفتي حافيًا مهرولاً إلى حيثُ قبري،

كان هذا آخر ما فعلته قبل أنْ تتعثر قدماي بأقدار السماء ،

لقد أخذت ألوم نفسي وأضربُ كفي على كلما فعلته طيلة حياتي

أتمتم بداخل عقلِي ماذا كان سيحدث لو أنني أعود لإصلاح ما فات !

في الشّتاء المُنصرم عندما كنت أجوب الشّوارع طولًا وعرضًا لسببٍ لا أعلمه

أتذكر أنْ أحدُهم كان يهمس في أذني لا تخرج سيبللك المطر ،

أجيب ، لستُ قطعة سُكر تذوب من القطرْ .

ابستم و أردد آية الوداع " سأكون بخير"،

مع الوقت أصبح كُلّ شيء يقتلني

الكلمات تخرج من فمي حادة حادة.

تسرد المشاعر دمعة دمعة،

أمشي على النار حافياً .. أتذكر ان هناك نارا في الجنوب يجب اطفاؤها...

أسير ببطء و القدر يخطط له مراسيم جنازتها ...

لقد انتحرت كلماتي ..وخطفها الموت بصمت ..!!

#ثامعيشث_ثهمل