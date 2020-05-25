اليوم قمت بإتصال مع الاخ العزيز @sami44

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,198
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
احبتنا في اللمة الطيبة
عيدكم مبارك و كل عام و الجميع بخير
تقبل الله منا و منكم و غفر الله لنا و لكم
اليوم قمت بإتصال بالاخ العزيز
@sami44
و هو في تمام الصحة و العافية
الاخ مشتاااق للمة و للجميع
و يسأل عنكم كل واحد باسمه
و يسلم عليكم جميعا
و يوصيكم بالدعااء له و لمنطقته و لولايته
للمعلومة فقط
هو يعيش في منطفة خطرة بسبب انتشار
الوباء
و هم ملتزمون بالحجر الكلي
حتى يذهب الوباء عاجلا غير آجل
باذن الله تعالى
فلا تنسوه من دعواتكم احبابي
احبتنا في اللمة الطيبة
عيدكم مبارك و كل عام و الجميع بخير
تقبل الله منا و منكم و غفر الله لنا و لكم
اليوم قمت بإتصال بالاخ العزيز
@sami44
و هو في تمام الصحة و العافية
الاخ مشتاااق للمة و للجميع
و يسأل عنكم كل واحد باسمه
و يسلم عليكم جميعا
و يوصيكم بالدعااء له و لمنطقته و لولايته
للمعلومة فقط
هو يعيش في منطفة خطرة بسبب انتشار
الوباء
و هم ملتزمون بالحجر الكلي
حتى يذهب الوباء عاجلا غير آجل
باذن الله تعالى
فلا تنسوه من دعواتكم احبابي