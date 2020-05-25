اليوم قمت بإتصال مع الاخ العزيز @sami44

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,198
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
احبتنا في اللمة الطيبة
عيدكم مبارك و كل عام و الجميع بخير
تقبل الله منا و منكم و غفر الله لنا و لكم

اليوم قمت بإتصال بالاخ العزيز
@sami44
و هو في تمام الصحة و العافية
الاخ مشتاااق للمة و للجميع
و يسأل عنكم كل واحد باسمه
و يسلم عليكم جميعا
و يوصيكم بالدعااء له و لمنطقته و لولايته

للمعلومة فقط
هو يعيش في منطفة خطرة بسبب انتشار
الوباء
و هم ملتزمون بالحجر الكلي
حتى يذهب الوباء عاجلا غير آجل
باذن الله تعالى

فلا تنسوه من دعواتكم احبابي
 
ه

هدى النور

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 أكتوبر 2019
المشاركات
164
النقاط
13
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
ربي يفرجها عليكم وعلينا ورانا نستناوك ياسامي في المنتدى وصح عيدكم
 
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