فرسان البكالوريا

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
383
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
فرسان البكالوريا:
اخي الطالب لابد ان يكن لك الاحساس بالنجاح ... فأمسك عزيزي الطالب جيدا بطرف خيط طائرتك الهوائية المكتوب على ظهرها عنوان حلمك..و لا تسمح لأي فاشل بأن ينفث في عقلك سم العجز والخذلان...عش مغامرة التحدي، ولا تخف فكل الذين اعتلوا القمة يوما، كانوا مجرد تلاميذ، وهم ليسوا أفضل منك.
 
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