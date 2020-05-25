فرسان البكالوريا :

اخي الطالب لابد ان يكن لك الاحساس بالنجاح ... فأمسك عزيزي الطالب جيدا بطرف خيط طائرتك الهوائية المكتوب على ظهرها عنوان حلمك..و لا تسمح لأي فاشل بأن ينفث في عقلك سم العجز والخذلان...عش مغامرة التحدي، ولا تخف فكل الذين اعتلوا القمة يوما، كانوا مجرد تلاميذ، وهم ليسوا أفضل منك .