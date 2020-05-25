الاتجاهات السلبية :

- هذي جي في الباك.

- هذي العام هذا ما تجيكمش.

- هذي ماعدنها حتى اهمية في الباك

- الاستاذ الفلاني ماهوش حاجة.

تحت تأثير حالة القلق، والقابلية للايحاء، يصغي التلاميذ جيدا لما يقوله الاستاذ. فحذار من الرسائل التي قد تتحول الى متكأ لدى البعض، وتبنى عليها الاتجاهات السلبية.

مخ الهدرة: درس. شجع. ادعم. هذا هو المطلوب منك عزيزي الأستاذ...فحذار ان تتحول الى منجم، او ساخر من اداء زميلك