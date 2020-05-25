هل انت سعيد 2

* قد تكون كثير الضحك والمزاح ولا تكون سعيداً

* السعادة شيء نفسي عندما نقوم بعمل نبيل ..

* السعادة قوة داخلية تشيع في النفس سكينة وطمأنينة .

* السعادة مدد إلهي يضفي على النفس بهجة وأريحية .

* السعادة صفاء قلبي ونقاء وجداني وجمال روحاني .

* السعادة هبة ربانية ، ومنحة إلهية ، يهبها الله من يشاء من عباده جزاء لهم على أعمال جليلة قاموا بها

* السعادة شعور عميق بالرضا والقناعة .

* السعادة ليست سلعة معروضة في الأسواق تباع وتشترى ، فيشتريها الأغنياء ، ويُحرم منها الفقراء .. ولكنها سلعة ربانية تبذل فيها النفوس والمُنهج لتحصيلها والظفر بها .

* السعادة راحة نفسية .