السلام عليكم ​

للحظة من الزمن وكنت أشتجع الناس وأنصحهم ليبقوا صامدين، لكي لا يسمحوا لذرة الياس ان تختلط مع برعمهم المتفائل

أصبح مكان خال يؤنسني فيه بعض خيبات الامل وشيء بقلبي يقول : الله كريم

يقول لي أنت التي تمنيت هده وهده لكن شيءا منها لم يحدث ، قلبي يقول له : عسى في تأخره خير كثير

مع ذلك لا أزال أحلم وأتمنى حتى لو اقول لنفسي تخلي عم تمنيت

حينها أشعر بافلات كانني افتح يدي بكل بطء وهدوء ، معهما رضى بان أفلت الذي تمسكت به منذ صغري



هي مجرد فضفضة اختصرت تفاصيلها، أبتغي منها ردودا قد تحيي قلبي من جديد