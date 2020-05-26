رجعت لدارنا لي هجرتها من 2016

السلام عليكميرحم والديكم اطلقو الموضوعالمهم و الله ماني عارفة واش نقول كومونتاتلي عضوة او صديقة قديمة تعرفت عليها هنا من 2011 هكاك و مازالها امي معايا في الفيس هي و وحدوخرين و لي نعتز بصداقتهن الدائمة لحد الان... ايا كومونتاتلي تفكرت اللمة قلت و الله ندخل بالاك نقدر و ماتخيلتش بلي نرجع حسابي بالسهولة هادي يا حصراااااه اخر دخول ليا كان في 2016 حتى لليوم المهم بلا مانطول الكلام درت السوجي هادا نحوس نلم الاعضاء القدم و جماعة 2010 و اطلع ملي كان عندي 16 سنة راني كبرت هنا ياااه ههههه كاش حد راه شافي عليا ولا بانو يرحم والديكم توحشتكم و توحشت ليام و قولولي واش راه صاري هنا معاكم واش راكم تهدرو ههههيووو شحال راني زاهية كي وليت زهوة كثر من تع الباك و كثر من، العيد و عنديي قدااااه من سوجيات نهدر عليهم راهي رجعت مروة الثرثارة خخخ ياااااو بانو برك يا لحباب تع زمان بااااانو