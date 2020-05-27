انا و وجهي و حياتي في الهاوية !! بقامي

Rǿmẳņĉį LŎvès

Rǿmẳņĉį LŎvès

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 ديسمبر 2011
المشاركات
1,076
النقاط
71
الجنس
ذكر
إنني اهوي...
محدقاً إلى اللاشيء أمشي مطأطأ الرأس
هرب كل ما بداخلي إلى الماضي
الأماكن التي تشعرني بالأمان تقلصت كثيراً
مُبتلي
تائه مد العمر في صحاري تلك القصائد التي لم تكتب بعد..
تدريجياً بدأت أفقد القدرة على إنشاء صداقات وفتح حوارات طويلة،
أو أي شيء يحتاج بداية إنطفأت الشعلة في داخلي
كنافذةٍ لا تُطيق الجدار أتأمل انهياراته
على " الأبد " أن يكون واسعاً ...
يا لها من مقدمة ...ماذا سأروي ايضاً...
انتهيت عند البداية !!
 
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