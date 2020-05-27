التقاطات بغرفة مظلمة *محاولة *

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
- إنضم
- 28 أوت 2011
- المشاركات
- 6,549
- النقاط
- 2,281
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- سعيدة
- الجنس
- أنثى
اهلا بكم اهل اللمة وزوارها
اليوم حكمني الملل وكسرته بمحاولات في التصوير
الغرفة جعلتها مظلمة
استعملت اضاءة من عندي / فيوز لومب تاعه بيضا /
خلفية سوداء
بوليسيرا/ عاكس للضوء
الهاتف للتصوير
ومادرتش اسمي فالصور لانو راني نخدم بالبانت ويكتب الاسم كبير محبيتش نخسر الصور
كاين صورتين فيهم الاسم لاني صورتهم من قبل
اذا يقدر المشرف @Yasmina zahra @سكون الفجر يوضع الحقوق على الصور فالاسفل بحجم صغير يكون مشكووور : SOUMIA PHOTOGRAPHY
@Yasmina zahra
@*amani*
آخر تعديل: