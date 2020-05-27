التقاطات بغرفة مظلمة *محاولة *

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,549
النقاط
2,281
العمر
25
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
أنثى


اهلا بكم اهل اللمة وزوارها

اليوم حكمني الملل وكسرته بمحاولات في التصوير
الغرفة جعلتها مظلمة

استعملت اضاءة من عندي / فيوز لومب تاعه بيضا /
خلفية سوداء
بوليسيرا/ عاكس للضوء
الهاتف للتصوير
ومادرتش اسمي فالصور لانو راني نخدم بالبانت ويكتب الاسم كبير محبيتش نخسر الصور
كاين صورتين فيهم الاسم لاني صورتهم من قبل
اذا يقدر المشرف @Yasmina zahra @سكون الفجر يوضع الحقوق على الصور فالاسفل بحجم صغير يكون مشكووور : SOUMIA PHOTOGRAPHY



















@Yasmina zahra
@*amani*
 
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