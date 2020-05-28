إبداء الرأي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عيد سعيد كل عام وانتم بخير

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

ارجوا منكم إعطاء الرأي دخلت أحد دردشات بدات الشات منها رأيت اشياء لم تعجبني اي ( كلام قبيح ) بدأت النصح بعدها جاء صاحب الشات أخرجني منه حاولت نصحة لكن كل مرة يخرجني منه بما تنصحوني