إبداء الرأي

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,299
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عيد سعيد كل عام وانتم بخير
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال
ارجوا منكم إعطاء الرأي دخلت أحد دردشات بدات الشات منها رأيت اشياء لم تعجبني اي ( كلام قبيح ) بدأت النصح بعدها جاء صاحب الشات أخرجني منه حاولت نصحة لكن كل مرة يخرجني منه بما تنصحوني
 
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