الفَخْ ...

يجب أن لا تستغرب يا بني حين تعلم أن مساحة الشر في واقعنا شاسعة..وأن الرذيلة صارت لها ألف لون، وألف طعم، وعدد عشاقها من حولنا بات أكبر .

يا بني...حين يتسلل القنوط إلى هدوء نفسك، وتشعر أن أسلاكا شائكة من الحيرة تلف أحلامك...ارفع رأسك إلى السماء حيث الفضاء الرحب والنقاء، والطمأنينة بين يدي رب السماء. وأعلم يا بني أن شِرَاكَ الر٘ذيلة، لا تُنْصبُ إلا لِمن يَحُومُ حولها، فاحْذَرْ ... فإن هلاك الطائر عند مربط الدود