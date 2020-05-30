حارس المرمى الأسطورة...😝😂💪😌

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

***********************************

*******************

***

صاحب البطن الكبير الظاهر في الصورة يدعى "دانيال باديسلاف"

وهو حارس مرمى روماني ويصل وزنه إلى 130كيلوغرامًا

وتسبّب في نزول ناديه "دينامو سبختفيتا" من الدرجة الثانية إلى الدرجة الرابعة

والنادي عاجز عن طرده لإنّ أمّه أحد مالكي و مُموّلي النادي.

استقال بسبب دانيال 4 مدربين وتوفّي آخر بسبب نوبة قلبية كما اعتزل أحد لاعبي

النادي اللعب نهائيا.

وبدأ دانيال اللعب في خط الهجوم كرأس حربة لكنّه قرّر الانتقال لحراسة المرمى

لعدم قدرته على الركض و مجاراة اللاعبين ..

و بسبب عدم مهارته في إمساك الكرات يضطّر المُدرّب للّعب بِـ 7 مدافعين و 3 بخط الوسط دون هجوم ..!!

كلمة بحق هذا البـطل



*****************************

**********