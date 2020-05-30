حارس المرمى الأسطورة...😝😂💪😌

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,981
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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صاحب البطن الكبير الظاهر في الصورة يدعى "دانيال باديسلاف"
وهو حارس مرمى روماني ويصل وزنه إلى 130كيلوغرامًا
وتسبّب في نزول ناديه "دينامو سبختفيتا" من الدرجة الثانية إلى الدرجة الرابعة
والنادي عاجز عن طرده لإنّ أمّه أحد مالكي و مُموّلي النادي.
استقال بسبب دانيال 4 مدربين وتوفّي آخر بسبب نوبة قلبية كما اعتزل أحد لاعبي
النادي اللعب نهائيا.
وبدأ دانيال اللعب في خط الهجوم كرأس حربة لكنّه قرّر الانتقال لحراسة المرمى
لعدم قدرته على الركض و مجاراة اللاعبين ..
و بسبب عدم مهارته في إمساك الكرات يضطّر المُدرّب للّعب بِـ 7 مدافعين و 3 بخط الوسط دون هجوم ..!!
كلمة بحق هذا البـطل :sneaky: 💪

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في أمان الله
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
3,722
النقاط
2,491
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
هههههههههه انىنتخيل فيه حارس للفريق الوطنى. تاعنااا هههههه منظنش اى جزائري يقدر يشوف المبارااااات كامل 🤒😷🤕🤧ههههههههههه
 
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