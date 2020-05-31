أنا_بقلمي !!

لم يعـد فيه شيءٌ ملتئم . حتى الإيماء بالرأس أصبح ثقيلاً عليه يحـارب ، يتمـزق ، يـتهشم فيـتفكـك ،

يشغَلُه حلمٌ فارغ... لم ينم منذ ثلاثة أيام ..يُسلي نفسـه وهو يمشـي وحيـداً بحديثٍ قصير ....

عيناه في الأرض ...، كل نظرة معبأة بسؤال...لماذا كُل هذا ؟

باهتٌ هـو ، لم يضيـئهُ أحـد ....تـصور حجم الهشاشة ...ذُبولٌ خجول و سقوطٌ بطيءإحساس الشجر أمام الخريف

،يشعر أنهُ مهزومٌ تماماً، حياته تمتلئ بالثقوب و الفجـوات ، كمسرحٍ مكتضٍ بكل هدوئه وصمته وصخبه ...

يتوقـف دائمـاً في منـتصف الأشيـاء و لا يكملها ، رماديٌ غائـمٌ و مخذول ، دائماً مخذول يوجعـه الضوء و أشياء أخرى لا حصر لها ،

الكثيـر الكثيـر من الأشيـاء التي تركها تمر دون أن يتأملها بل هي المسافـة الهائلة بيـن التجـربة والكلمات ....

لا أحد يحفظ تفاصيله ...تراهُ ميتاً في كل الوجوه...

يتأمل الأفق البعيد بعين حالمٍ ينتظر الأسوء دائماً....

#إنه_أنا