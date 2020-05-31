فرض النظام:

لدى الآباء خوف من فرض قواعد انضباط في الاسرة، ومبررهم في ذلك عبارة: "خايف على الطفل ليدير في روحو حاجة" وتقوم السلطة بتسويف معالجة الكثير من المشكلات واصلاح الاعوجاج وتبريرها في ذلك: انها تراكمات كبيرة ونخشى على تماسك النسيخ الاجتماعي من الفوضى والانفلات .في الحالتين اعتقد ان رب الاسرة والمسؤول يعززان بهذه المخاوف سلوك القصور عدم النضج والتمرد لدى الفرد الذي ادخله الله في سن التكليف والمسائلة منذ اول قطرة مني خرجت منه.

مخ الهدرة: هناك فرق كبير بين الشجاعة في فرض النظام...وتبرير العجز بتسويق الاوهام...بالعربية: (بالسِيّفْ عليك تخاف مني...اما ان تحبني فشاور قلبك)