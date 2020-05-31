ريتشارد بريتان " الشخصيّة المتناقضة "

البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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"ريتشارد بريتان" هو كاتب بريطاني لم يعجبه تعليق سيئ على الفيسبوك لفتاة اسكتلندية
تدعى "بيج رولاند" على كتابه..
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"ريتشارد بريتان" هو كاتب بريطاني لم يعجبه تعليق سيئ على الفيسبوك لفتاة اسكتلندية
تدعى "بيج رولاند" على كتابه..
فسافر لاسكتلندا وقطع مسافة 400 كيلومتر وبحث عنها لمدّة أسبوع وعندما
وجدها ضربها بزجاجة خمر على رأسها حتى فقدت الوعي!
فألقيَ القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدّة عامين ونصف عام 2015.
للعلم له كتاب باسم (Author of The World Rose) يقول في مقدّمته:
لا شيء يستحق أن تغضب لأجله !
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في أمان الله
وجدها ضربها بزجاجة خمر على رأسها حتى فقدت الوعي!
فألقيَ القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدّة عامين ونصف عام 2015.
للعلم له كتاب باسم (Author of The World Rose) يقول في مقدّمته:
لا شيء يستحق أن تغضب لأجله !
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**********
في أمان الله