ريتشارد بريتان " الشخصيّة المتناقضة "

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,990
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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"ريتشارد بريتان" هو كاتب بريطاني لم يعجبه تعليق سيئ على الفيسبوك لفتاة اسكتلندية
تدعى "بيج رولاند" على كتابه..

فسافر لاسكتلندا وقطع مسافة 400 كيلومتر وبحث عنها لمدّة أسبوع وعندما
وجدها ضربها بزجاجة خمر على رأسها حتى فقدت الوعي!
فألقيَ القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدّة عامين ونصف عام 2015.
للعلم له كتاب باسم (Author of The World Rose) يقول في مقدّمته:
لا شيء يستحق أن تغضب لأجله ! 😲😁😜😬

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في أمان الله
 
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