ريتشارد بريتان " الشخصيّة المتناقضة "

فسافر لاسكتلندا وقطع مسافة 400 كيلومتر وبحث عنها لمدّة أسبوع وعندما

وجدها ضربها بزجاجة خمر على رأسها حتى فقدت الوعي!

فألقيَ القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدّة عامين ونصف عام 2015.

للعلم له كتاب باسم (Author of The World Rose) يقول في مقدّمته:

لا شيء يستحق أن تغضب لأجله !