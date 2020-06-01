قصة المشط والساعة

يحكى ان

عاش رجل فقير جداً مع زوجته ،

وذات مساء زوجته طلبت منه

مشط لشعرها الطويل حتى يبقى أنيق

نظر إليها الرجل وفي عينيه نظرة حزن ♡

وقال لها ﻻ أستطيع ذلك ..

حتى أن ساعتي تحتاج إلى قشاط جلد ،

و ﻻ أستطيع شراءه ..

لم تجادله زوجته و أبتسمت في وجهه !

في اليوم التالي وبعد أن أنتهى من عمله

ذهب إلى السوق وباع ساعته بثمن قليل ،

وأشترى المشط الذي طلبته زوجته ..

وعندما عاد في المساء إلى بيته وبيده المشط

وجد زوجته بشعر قصير جداً ،

وبيدها قشاط جلد للساعة ،، فنظرا إلى بعضهما

وعيناهما مغرورقتان بالدموع

ليس ﻷن ما فعلاه ذهب سدى !!

بل ﻷنهما أحبا بعضهما بنفس القدر ..

وكلاهما أراد تحقيق رغبة اﻵخر ...

تذكر دائماً :

أن تحب شخص أو أن تكون محبوباً من شخص ما ،

عليك أن تسعى ﻹسعاده بشتى الطرق

حتى لو كان ذلك غالياً ..

فالمحبة الصادقة ليست أقوال بل أفعال