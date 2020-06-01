اقنعة الملائكة و وجوه الشياطين

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
حياكم الله احبتي في اللمة الطيبة

لا نختلف ان العالم يتطور بسرعة مذهلة
ففي كل لحظة اختراع و تكنولوجيا جديدة
في كل المجالات
العلمية و الطبية و الزراعية و الاقتصادية
و المعلوماتية ,,,,,,,,,

لكن ما اريد ان اضع عليه زوم هو تطور آخر او من نوع اخر
تطور الانسان في اساليب المكر و الخداع
و التدليس و تغيير الصفات

في وقت ليس بالبعيد
كنا نعرف الشرير من ملامح وجهه
و السارق من حركات عينيه
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لكن اليوم الجميع تشبه الملائكة
و على وجوههم انوار و على جبهاتهم اثر
لكن مع بعض الوقت تتكتشف
انها اقنعة و لا مكان للاخلاق او على الاقل لا مكان لهم
في اعلى المراتب التي فكرت ان تضعهم فيها

احبتي انتم
هل هناك شخص واجهتموه وجهه ملائكي لكن مع الوقت
سقط من تلك الملائكية و ابان انه شيطان لا اكثر

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