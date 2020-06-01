بكالوريا 2021

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتلميذة سنة ثانية ثانوي شعبة علوم تجريبية السنة المقبلة باذن الله بكالورياكما تعلمون جميعكم ... يعيش العالم على وقع التفشي السريع لفيروس كورونا، الذي يواصل حصد الضحايا ليس فقط " الارواح ".....انما نحن ايضا ضحايا فمغظم دروس الفصل الثالث لهذه السنة نحتاجها السنة المقبلة ~ ولعل السؤال الأبرز في ظل استمرار تفشي الوباء رغم الجهود الرامية للحد منه هو: متى سيتم القضاء على كورونا؟ وكيف؟يعني يمكن حتى ان نخسر اشهر من السنة المقبلةلذا لما لابدا الدروس بانفسناساو نحتاجو مساعدتكم ياطلاب منتدانااول شي اراكم فالموضوع ؟؟ثاني شي نحتاج متطوعين ورح نعملو سلاسل ودروس وبرامجثالث شي ياريت تحطولنا تجاربكم مع البكالوريا ومخططاتكمفي امان الله