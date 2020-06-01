بكالوريا 2021

ONjINE
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلميذة سنة ثانية ثانوي شعبة علوم تجريبية السنة المقبلة باذن الله بكالوريا
كما تعلمون جميعكم ... يعيش العالم على وقع التفشي السريع لفيروس كورونا، الذي يواصل حصد الضحايا ليس فقط " الارواح "
.....انما نحن ايضا ضحايا فمغظم دروس الفصل الثالث لهذه السنة نحتاجها السنة المقبلة ~ ولعل السؤال الأبرز في ظل استمرار تفشي الوباء رغم الجهود الرامية للحد منه هو: متى سيتم القضاء على كورونا؟ وكيف؟
يعني يمكن حتى ان نخسر اشهر من السنة المقبلة
لذا لما لابدا الدروس بانفسنا
ساو نحتاجو مساعدتكم ياطلاب منتدانا
اول شي اراكم فالموضوع ؟؟
ثاني شي نحتاج متطوعين ورح نعملو سلاسل ودروس وبرامج
ثالث شي ياريت تحطولنا تجاربكم مع البكالوريا ومخططاتكم
في امان الله
تلميذة سنة ثانية ثانوي شعبة علوم تجريبية السنة المقبلة باذن الله بكالوريا
كما تعلمون جميعكم ... يعيش العالم على وقع التفشي السريع لفيروس كورونا، الذي يواصل حصد الضحايا ليس فقط " الارواح "
.....انما نحن ايضا ضحايا فمغظم دروس الفصل الثالث لهذه السنة نحتاجها السنة المقبلة ~ ولعل السؤال الأبرز في ظل استمرار تفشي الوباء رغم الجهود الرامية للحد منه هو: متى سيتم القضاء على كورونا؟ وكيف؟
يعني يمكن حتى ان نخسر اشهر من السنة المقبلة
لذا لما لابدا الدروس بانفسنا
ساو نحتاجو مساعدتكم ياطلاب منتدانا
اول شي اراكم فالموضوع ؟؟
ثاني شي نحتاج متطوعين ورح نعملو سلاسل ودروس وبرامج
ثالث شي ياريت تحطولنا تجاربكم مع البكالوريا ومخططاتكم
في امان الله