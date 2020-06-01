بكالوريا 2021

ONjINE

ONjINE

:: عضو منتسِب ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
37
النقاط
5
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلميذة سنة ثانية ثانوي شعبة علوم تجريبية السنة المقبلة باذن الله بكالوريا
كما تعلمون جميعكم ... يعيش العالم على وقع التفشي السريع لفيروس كورونا، الذي يواصل حصد الضحايا ليس فقط " الارواح "
.....انما نحن ايضا ضحايا فمغظم دروس الفصل الثالث لهذه السنة نحتاجها السنة المقبلة ~ ولعل السؤال الأبرز في ظل استمرار تفشي الوباء رغم الجهود الرامية للحد منه هو: متى سيتم القضاء على كورونا؟ وكيف؟
يعني يمكن حتى ان نخسر اشهر من السنة المقبلة
لذا لما لابدا الدروس بانفسنا ☺
ساو نحتاجو مساعدتكم ياطلاب منتدانا 😁
اول شي اراكم فالموضوع ؟؟
ثاني شي نحتاج متطوعين ورح نعملو سلاسل ودروس وبرامج 🙊
ثالث شي ياريت تحطولنا تجاربكم مع البكالوريا ومخططاتكم 🎀
في امان الله ✨
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,459
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
فكرة ممتازة اوافقك الراي بالتوفيق للجميع ان شاء الله للجميع لهذه السنة و العام القادم إن شاء الله ، اللهم يرفع علينا البلاء و الوباء ان شاء الله
اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين اجمعين أن شاء الله
 
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