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فيديو نادر لـ بسكرة عام
كاتب الموضوع
ناصر dz
تاريخ النشر
اليوم على 20:17
ناصر dz
:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
6,302
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
اليوم على 20:17
#1
البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,005
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
اليوم على 20:27
#2
بارك الله فيك اخي ناصر على مجهوداتك الذهبيّة والقيّمة
مشكور
يزيد 05
:: عضو مُتميز ::
إنضم
10 جوان 2011
المشاركات
891
النقاط
551
محل الإقامة
Batna
الجنس
ذكر
منذ 55 دقيقة
#3
بارك الله فيك اخي
رغم الحياة الصعبة لي عاشوها الفقر والاستعمار
الا انهم كانو افضل منا وقت الاخلاق الفاضلة والنية الصافية والصادقة والاخوة والتراحم
إلياس
:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,487
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
منذ 51 دقيقة
#4
بارك الله فيك اخي على الفيديو الذي عرفنا فيه تاريخ ولاية بسكرة
الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,217
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
منذ 48 دقيقة
#5
النت ثقييييلة لم اقدر على المشاهدة
لي عودة حبيبي ناصر في وقت لاحق
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