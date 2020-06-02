فيديو نادر لـ بسكرة عام

يزيد 05

يزيد 05

:: عضو مُتميز ::
إنضم
10 جوان 2011
المشاركات
891
النقاط
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Batna
الجنس
ذكر
بارك الله فيك اخي
رغم الحياة الصعبة لي عاشوها الفقر والاستعمار
الا انهم كانو افضل منا وقت الاخلاق الفاضلة والنية الصافية والصادقة والاخوة والتراحم
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,487
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك اخي على الفيديو الذي عرفنا فيه تاريخ ولاية بسكرة
 
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