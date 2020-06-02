تصوير الازهار مع الكواليس

Soumia hadj mohammed
:: نجمة اللمة ::
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الحمد لله حمدا كثيرا
اهلا بكم اهل اللمة وزوارها
عساكم كلكم بخير
اليوم رح نشوفو شوية صور للازهار بخلفيات مختلفة الالوان ، بيضاء ، برتقالية وسوداء
في اخر الموضوع يوجد صورة للكواليس ليتضح للجميع كيف تم تجهيز حيٍّز التصوير
استخدمت هاتف redmi not 8t بدون تفعيل الفلاش طبعا ككل الصور السابقة
خلفية بيضاء وقاعدة بيضاء ، مصباح ، عازل امام المصباح / ورق ابيض/ و عاكس للضوء قطعة بوليستيرا مقابلة للمصباح
والضلال هه درت الة لي ترابي الطماطم ههه خلفها لا طورش
صورة للكواليس وهكذا نتمنى الامر واضح للاخت @Yasmina zahra
دعوة للاعضاء لي وصوني نديرلهم اشارة
@*amani*
@Golden Man
@ملكة زوجي
الاخت @سكون الفجر اشتقنا لتحفيزك
والدعوة للجميع اكيد
الى صور جديدة ان شاء الله عن قريييب جدا ، راهي جاهزة