تصوير الازهار مع الكواليس

الحمد لله حمدا كثيرا

اهلا بكم اهل اللمة وزوارها

عساكم كلكم بخير

اليوم رح نشوفو شوية صور للازهار بخلفيات مختلفة الالوان ، بيضاء ، برتقالية وسوداء

في اخر الموضوع يوجد صورة للكواليس ليتضح للجميع كيف تم تجهيز حيٍّز التصوير



استخدمت هاتف redmi not 8t بدون تفعيل الفلاش طبعا ككل الصور السابقة

خلفية بيضاء وقاعدة بيضاء ، مصباح ، عازل امام المصباح / ورق ابيض/ و عاكس للضوء قطعة بوليستيرا مقابلة للمصباح