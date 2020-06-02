تصوير الازهار مع الكواليس

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
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أنثى


الحمد لله حمدا كثيرا
اهلا بكم اهل اللمة وزوارها
عساكم كلكم بخير

اليوم رح نشوفو شوية صور للازهار بخلفيات مختلفة الالوان ، بيضاء ، برتقالية وسوداء
في اخر الموضوع يوجد صورة للكواليس ليتضح للجميع كيف تم تجهيز حيٍّز التصوير

استخدمت هاتف redmi not 8t بدون تفعيل الفلاش طبعا ككل الصور السابقة
خلفية بيضاء وقاعدة بيضاء ، مصباح ، عازل امام المصباح / ورق ابيض/ و عاكس للضوء قطعة بوليستيرا مقابلة للمصباح
والضلال هه درت الة لي ترابي الطماطم ههه خلفها لا طورش

























صورة للكواليس وهكذا نتمنى الامر واضح للاخت @Yasmina zahra




دعوة للاعضاء لي وصوني نديرلهم اشارة
@*amani*
@Golden Man
@ملكة زوجي
الاخت @سكون الفجر اشتقنا لتحفيزك
والدعوة للجميع اكيد

الى صور جديدة ان شاء الله عن قريييب جدا ، راهي جاهزة​
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
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النقاط
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ذكر
رائع جدا ومشكورة
صور من عُمق الجمال والاحترافيّة
ألف تحيّة لك على مشاركتك المُميّزة بالعبقرية والنشاط النابض بالحيويّة
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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الله الله
عن الابداع اتحدث و مكانه في إلتقاطات ها المبدعة سمية

لا الآن انت محترفة بدون اي نقاش

ماااشاااء الله اختي سمية كلش جمييييل كجمال روحك اختي الطيبة
 
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