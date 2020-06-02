ALIGSM
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 ماي 2020
- المشاركات
- 34
- النقاط
- 3
- العمر
- 35
- محل الإقامة
- العلمة
- الجنس
- ذكر
لا يمكنك أن ترى صورتك في الماء وهو يغلي وبالمثل لا يمكنك أن ترى الحقائق وأنت غاضب
لا تغضب....
قد تسكن قصراً وتضيق بك الحياة ، وقد تسكن جحراً ويشرح الله صدرك ، قد يكون لك إخوة وتعيش وحيداً ، وقد تكون وحيداً وحولك إخوة ، قد ترى الأصدقاء يطعنون ظهرك ، وقد ترى الأعداء ينقذون حياتك وقد ترى أغنياء يرتشون ، وقد ترى فقراء يتصدقون . لهذا سميت دنيا !
إحسانك وتعاملك لا ينسى ، فلا تندم على لحظات أسعدت بها أحداً ، حتى وإن لم يكن يستحق .
كن شيئاً جميلاً فالكل راحل .. !!
لا تغضب....
قد تسكن قصراً وتضيق بك الحياة ، وقد تسكن جحراً ويشرح الله صدرك ، قد يكون لك إخوة وتعيش وحيداً ، وقد تكون وحيداً وحولك إخوة ، قد ترى الأصدقاء يطعنون ظهرك ، وقد ترى الأعداء ينقذون حياتك وقد ترى أغنياء يرتشون ، وقد ترى فقراء يتصدقون . لهذا سميت دنيا !
إحسانك وتعاملك لا ينسى ، فلا تندم على لحظات أسعدت بها أحداً ، حتى وإن لم يكن يستحق .
كن شيئاً جميلاً فالكل راحل .. !!