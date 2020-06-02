لهذا سميت دنيا !

ALIGSM

ALIGSM

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 ماي 2020
المشاركات
34
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
العلمة
الجنس
ذكر
لا يمكنك أن ترى صورتك في الماء وهو يغلي وبالمثل لا يمكنك أن ترى الحقائق وأنت غاضب
لا تغضب....
قد تسكن قصراً وتضيق بك الحياة ، وقد تسكن جحراً ويشرح الله صدرك ، قد يكون لك إخوة وتعيش وحيداً ، وقد تكون وحيداً وحولك إخوة ، قد ترى الأصدقاء يطعنون ظهرك ، وقد ترى الأعداء ينقذون حياتك وقد ترى أغنياء يرتشون ، وقد ترى فقراء يتصدقون . لهذا سميت دنيا !
إحسانك وتعاملك لا ينسى ، فلا تندم على لحظات أسعدت بها أحداً ، حتى وإن لم يكن يستحق .
كن شيئاً جميلاً فالكل راحل .. !!
 
ALIGSM

ALIGSM

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 ماي 2020
المشاركات
34
النقاط
3
العمر
35
محل الإقامة
العلمة
الجنس
ذكر
شكرا خويا بشير بارك الله فيك
 
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