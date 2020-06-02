صور إشهارية واخرى منوعة

الحمد لله

مرحبا بكم مع الجموعة الجديدة من الصور





اكسسوارات

** اسعملت قاعدة سوداء تكون تعكس الشيء لي فوقها مثل زجاجة الهاتف انا كانت عندي ايكرو تع بيسي ضايعة درتها وخلف الشيء المراد تصويره كاس شمعة

الصورة هدي الاضاء كانت خلف لوبجي يحجبها ورقة بيضاء

التصوير الفوتوغرافي الاشهاري

صورة احمر الشفاه كلش كان أبيض القاعدة الخلفية والجوانب ، الاضاءة على اليمين مع الحاجب

قارورة العطر : القاعدة رمادية نوعا ما لامعة ، الاضاءة خلف القارور



الناس تاكل ونا نخطف الطبسي باش نصور هههههه ليلة البارح النوم حتى 3 تع الصباح مع التصوير وكملت المنام غير تصوير ههه

لوحاتي الخربشاتية

صورة الكتاب وفنجان القهوة احب صورة لي في المجموعة صورة الكتاب وفنجان القهوة احب صورة لي في المجموعة