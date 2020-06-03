فتح المساجد في الجزاير

بسم الله

السلام عليكم احبتي في اللمة الطيبة

وصلني من بعض المصادر ان المساجد في الجزائر

ستفتح يوم الاربعاء القادم

مع وضع شروط من اجل التدابير الصحية و الوقائية

كالعدد و التباعد و منع المرضى بالسعال و الحمى



الى غاية تاكيد هذا الخبر

نطرح بعض التساؤلات

لقد بكينا على المساجد حين اغلقت

فهل اخذنا العبرة

هل سنتربى تربية اهل المساجد

هل سنعود الى اخلاق اهل المساجد

هل سيؤثر المسجد في المجتمع و يأخلقه اي يربيه

هل ستعمر مساجدنا بالشباب

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