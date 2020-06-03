فتح المساجد في الجزاير

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,221
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة الطيبة
وصلني من بعض المصادر ان المساجد في الجزائر
ستفتح يوم الاربعاء القادم
مع وضع شروط من اجل التدابير الصحية و الوقائية
كالعدد و التباعد و منع المرضى بالسعال و الحمى

الى غاية تاكيد هذا الخبر
نطرح بعض التساؤلات
لقد بكينا على المساجد حين اغلقت
فهل اخذنا العبرة
هل سنتربى تربية اهل المساجد
هل سنعود الى اخلاق اهل المساجد
هل سيؤثر المسجد في المجتمع و يأخلقه اي يربيه
هل ستعمر مساجدنا بالشباب
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,533
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ان شاء الله الخبر يكون صحيح لتعميره و رجوع الى الله
جزيت خيرا على الموضوع
ان شاء الله يكون الخبر صحيح
 
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