عادات وتقاليد #بلادي

ONjINE
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 سبتمبر 2019
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- ويكفيني فخرا اني جزائرية
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ان شاء الله كامل سكان المنتدى بخير
وبدون مقدمااات
وفجاة جاتني فكرة ^ الافكار صارت عاملة حاويزة »لعبة المطاردة« فمخي ^
الفكرة كالتالي : نعملو سلسة والاسم واضح من العنوان وفكل عدد موضوع مثلا العدد 1 اكلات تقليدية العدد 2 تقاليدكم فالاعراس وهكذا
يمكن انطرحت كيف هكذا فكرةلكن الحاجة لي مميزة هنا انو كل واحد يشارك بتراث ولايتو او منطقتو والحاجة لي تميزهم وعادات جدادنا لي هيا جزء منا ومن تاريخنا ومنها نتفكرو ايام زمان لي متتكررش اممم بديت نشم فريحة الكسكس ودفئ جمعات العايلة { احمم كوغونا اثرت فيا مع الليل }
نستنا اراؤكم اذا نبداو
في امان الله
ان شاء الله كامل سكان المنتدى بخير
وبدون مقدمااات
وفجاة جاتني فكرة ^ الافكار صارت عاملة حاويزة »لعبة المطاردة« فمخي ^
الفكرة كالتالي : نعملو سلسة والاسم واضح من العنوان وفكل عدد موضوع مثلا العدد 1 اكلات تقليدية العدد 2 تقاليدكم فالاعراس وهكذا
يمكن انطرحت كيف هكذا فكرةلكن الحاجة لي مميزة هنا انو كل واحد يشارك بتراث ولايتو او منطقتو والحاجة لي تميزهم وعادات جدادنا لي هيا جزء منا ومن تاريخنا ومنها نتفكرو ايام زمان لي متتكررش اممم بديت نشم فريحة الكسكس ودفئ جمعات العايلة { احمم كوغونا اثرت فيا مع الليل }
نستنا اراؤكم اذا نبداو
في امان الله
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