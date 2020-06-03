عادات وتقاليد #بلادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهان شاء الله كامل سكان المنتدى بخيروبدون مقدماااتوفجاة جاتني فكرة^ الافكار صارت عاملة حاويزة »لعبة المطاردة« فمخيالفكرة كالتالي : نعملو سلسة والاسم واضح من العنوان وفكل عدد موضوع مثلا العدد 1 اكلات تقليدية العدد 2 تقاليدكم فالاعراس وهكذايمكن انطرحت كيف هكذا فكرةلكن الحاجة لي مميزة هنا انو كل واحد يشارك بتراث ولايتو او منطقتو والحاجة لي تميزهم وعادات جدادنا لي هيا جزء منا ومن تاريخناومنها نتفكرو ايام زمان لي متتكررشاممم بديت نشم فريحة الكسكس ودفئ جمعات العايلة{ احمم كوغونا اثرت فيا مع الليل }نستنا اراؤكم اذا نبداوفي امان الله