‏سيُستجاب دُعائك ، إياكَ أن تمل أو تيأَس ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الدعاء من أجمل النعم التي رزقنا الله بها، الدعاء يصنع المعجزات المستحيلة ،يحقق الأمنيات يسخر القلوب يسهل الأمور ،الدعاء بيقين يحقق كل شيئ، كيف أدعوا الله بيقين؟؟ ليكون دعائك مستجاب لابد من إخلاص النية لله عز وجل ،تأكد أن الله وحده هو من يحقق الأمنيات ويستجيب لدعائك ويحفظك ويلطف بك ويجبر كسرك ويحبك أكتر من حبك لنفسك ،لاتتوقف عن الدعاء مهما ضعفت الأسباب لتحقيق ماتتمناه في يوم ما سترى أثر كل دعوة كنت تلح على الله فلاتيأس ،ثق بأن الله لن ينسى دعاء كنت تلح به كثيرا ،ولن ينسى ثقتك الدائمة بأنه هو العون لك وسيستجيب لك ولو بعد حين،

(فاستجبنا له)

انت لاتعرف كيف سيغير الله المشهد لأجلك ،وكيف سيعيد ترتيب الأقدار لأجل نداءك ورجاءك

(فاستجبنا له)

هذه لوحدها كفيلة أن تجعل من المستحيل ممكنا ،ومن الصعب سهلا ومن البعيد قريبا، فأبشر يامن لجأت لمن أراد شيئا قال له كن فيكون، وحضور القلب مهم أيضا جدا أثناء الدعاء ،أدعوا الله وأنت موفن بالإجابة وانت متيقن بأنه يسمعك سبحانه بأنه يعرفك ويرى قلبك ونيتك ،ومشاعرك وضعفك وايمانك

(وإذا سألك عبادي عني فإني قريب )