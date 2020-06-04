تأملوها ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,041
النقاط
1,411
العمر
32
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مجاهدتك على ترك ماتحبه لأجل مايحبه الله ثقيلة على قلبك ولكنها أثقل في ميزانك (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر من نظر في العواقب نجا ومن أطاع هواه ضل فإذا زللت فارجع وإذا ندمت فاقلع اللهم لاتجعل الدنيا أكبر همنا ،جدد التوبة كلما تجدد الذنب فإن الذي خلقك يعلم أنك من طين ومن ماء مهين تضعف وتخطئ وتغفل وتنسى فعد واستغفر وتأسف وانكسر .
 
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علي 111

:: عضو مُتميز ::
إنضم
21 أوت 2019
المشاركات
598
النقاط
541
محل الإقامة
بلادالحرمينl
الجنس
ذكر
فإذا زللت فارجع وإذا ندمت فاقلع اللهم لاتجعل الدنيا أكبر همنا ،جدد التوبة كلما تجدد الذنب فإن الذي خلقك يعلم أنك من طين ومن ماء مهين تضعف وتخطئ وتغفل وتنسى فعد واستغفر وتأسف وانكسر .

أستغفر الله العلي العظيم

اسعدك الله في الدنيا ولاخره
 
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