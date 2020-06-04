تأملوها ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مجاهدتك على ترك ماتحبه لأجل مايحبه الله ثقيلة على قلبك ولكنها أثقل في ميزانك (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر من نظر في العواقب نجا ومن أطاع هواه ضل فإذا زللت فارجع وإذا ندمت فاقلع اللهم لاتجعل الدنيا أكبر همنا ،جدد التوبة كلما تجدد الذنب فإن الذي خلقك يعلم أنك من طين ومن ماء مهين تضعف وتخطئ وتغفل وتنسى فعد واستغفر وتأسف وانكسر .