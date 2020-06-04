قلعة الحب 12 :

- ماما ماديرش كيما هكا..

- امي كانت كي تطبح دير..

- احنا في دارنا كنا..

هي عبارت تصدر من عروس جديدة مع اول تجربة صيام مع عائلة زوجها. فتكون رحلة التوافق عبر عملية المقارانات بين رمضان العام الماضي اين كانت بين اهلها، ورمضان هاذا العام. وهو في اعتقادي امر صحي، لكن يجب ان تضبط نفسها اكثر، فلا تبالغ في تكرار تلك العبارات حتى لا تثير امتعاض او سخرية أهل الزوج، وتعتمد في مقابل ذلك على المجاراة والتكيف مع ماهو موجود بالاعتماد على حاستي السمع و البصر اكثر للتعرف عما هو موجود، بدل الاكثار من الكلام وفرض تجربتها السابقة. مع محاولة التودد لهم؛ وحين تشعر بالفشل تستعين بروحانيات رمضان لتجاوز مواقف التشنج والاحراج. ومن جهة اخرى يحاول اهل الزوج منح فرصة لعروس ابنهم بأن تعيش جانب من متعة الاستعراض وتمرير ذلك بنهكة المزاح من خلال جلسات رمضانية تكون فرصة للضحك والتعليقات .