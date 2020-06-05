صلة الرحم والمشاكل التي تعترضها.

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
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محل الإقامة
بسكرة
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
حياكم الله لماويين ولماويات
الاقارب والارحام .

نحن في زمن بدأت فيه العلاقات الأسرية تتباعد شيئا فشيئا وهذا ينذر بتشتت اجتماعي رهيب
وفي ظل هذه الرؤية الواقعية للاسف
نحن نحتاج لأساليب جديدة لنسلم من المقاطعة
.
ماهي الأساليب التي تراها تساعد على تماسك علاقتك بأقاربك وارحامك ؟
كيف هي علاقتك بأرحامك ؟
هل ترى المصاهرة تقرب ام انها سبب من الأسباب التي تساهم في تباعد الارحام وتقاطعهم
خاصة في زمننا هذا ؟

كيف لا تنحاز بعاطفتك مع جهة أن وصل الأمر إلى التقاطع والتباعد وانت المكلف بصلة الرحم ؟
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
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ذكر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليصل رحمه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من اراد الله أن يبسط له في رزقه فل يصل رحمه
بارك الله فيك على الموضوع
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
1,050
النقاط
571
العمر
27
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
قال إلياس:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليصل رحمه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من اراد الله أن يبسط له في رزقه فل يصل رحمه
بارك الله فيك على الموضوع
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صلوات ربي وسلامه عليه.
وفيك بارك الله .
احسن الله اليك
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,594
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الحمد لله التي سهلت لنا وسائل التواصل الاجتماعي ان نصل لنا ارحمنا بعد كنا نراها نقمة في الوقت الراهن و عليه على كل واحد فينا أن يراجع نفسه في صلة الأرحام حتى و إن ظلموك
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,594
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اللهم امين يارب العالمين اجمعين اخي عبد الرؤوف جزيت خيرا على الموضوع الرائع و المميز بورك فيك
 
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