صلة الرحم والمشاكل التي تعترضها.

عبدالرؤوف
:: عضو مُتميز::
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- 22 ديسمبر 2018
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
حياكم الله لماويين ولماويات
الاقارب والارحام .
نحن في زمن بدأت فيه العلاقات الأسرية تتباعد شيئا فشيئا وهذا ينذر بتشتت اجتماعي رهيب
وفي ظل هذه الرؤية الواقعية للاسف
نحن نحتاج لأساليب جديدة لنسلم من المقاطعة
.
ماهي الأساليب التي تراها تساعد على تماسك علاقتك بأقاربك وارحامك ؟
كيف هي علاقتك بأرحامك ؟
هل ترى المصاهرة تقرب ام انها سبب من الأسباب التي تساهم في تباعد الارحام وتقاطعهم
خاصة في زمننا هذا ؟
كيف لا تنحاز بعاطفتك مع جهة أن وصل الأمر إلى التقاطع والتباعد وانت المكلف بصلة الرحم ؟
حياكم الله لماويين ولماويات
الاقارب والارحام .
نحن في زمن بدأت فيه العلاقات الأسرية تتباعد شيئا فشيئا وهذا ينذر بتشتت اجتماعي رهيب
وفي ظل هذه الرؤية الواقعية للاسف
نحن نحتاج لأساليب جديدة لنسلم من المقاطعة
.
ماهي الأساليب التي تراها تساعد على تماسك علاقتك بأقاربك وارحامك ؟
كيف هي علاقتك بأرحامك ؟
هل ترى المصاهرة تقرب ام انها سبب من الأسباب التي تساهم في تباعد الارحام وتقاطعهم
خاصة في زمننا هذا ؟
كيف لا تنحاز بعاطفتك مع جهة أن وصل الأمر إلى التقاطع والتباعد وانت المكلف بصلة الرحم ؟