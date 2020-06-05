صلة الرحم والمشاكل التي تعترضها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

حياكم الله لماويين ولماويات

الاقارب والارحام .



نحن في زمن بدأت فيه العلاقات الأسرية تتباعد شيئا فشيئا وهذا ينذر بتشتت اجتماعي رهيب

وفي ظل هذه الرؤية الواقعية للاسف

نحن نحتاج لأساليب جديدة لنسلم من المقاطعة

.

ماهي الأساليب التي تراها تساعد على تماسك علاقتك بأقاربك وارحامك ؟

كيف هي علاقتك بأرحامك ؟

هل ترى المصاهرة تقرب ام انها سبب من الأسباب التي تساهم في تباعد الارحام وتقاطعهم

خاصة في زمننا هذا ؟



كيف لا تنحاز بعاطفتك مع جهة أن وصل الأمر إلى التقاطع والتباعد وانت المكلف بصلة الرحم ؟