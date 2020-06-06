أين .. ليتني أدرك ذاتي ✓بقلمي✓

أيــــــــــــن .. .. ليتنا ندرك ذلك .. !!

بعضُ الكلام و حُلُمٌ يغلّفُ بالموت ..

شيءٌ خُرافي ومفرداتٌ تضربُ كيفما شاءت ....

هُناك من يُفضلون المشي فِي طُرقاتٍ لا يعرفهُم فيها أحد ،

كالقطط الضالة , هائمين في مُدنٍ لا ترّسوا شراعتُها

أنا منهم ، رميتُ جميع أوراقي...

فلتذهب حيثُ تشاء لم يعدّ هناك مُتّسعٌ للـمُكدّسات..

أسيرُ ككُل المجانين بين المآذنِ و الخمرات

تكبيراتٌ للـسلام..و كأسُ للنسيان

سجائرٌ وفنجانُ قهوةٍ وبعضُ الأحلام المُطفأة

إختلط عطري برائحة سجائري !

حديثُ الـولادةِ..أساطيرُ الأولين

طُقُوسٌ و شعائر ، صُحُفٌ و جرائد

هي.. كُلُّ ما نُحاوِلُ الـبدء به... و الإنتهاء فيه..

لا وقت لدي لأتذكر كلّ شيء !

و لا قُدرة لي بأن أنسى ,

من يُوقف الزمن قليلاً ريثما أقنعُ ذاكرتي فقط !

تباً وجدت السجائرُ قد نفذت مني..

أين الملاذُ صاحِبي ..؟​