أين .. ليتني أدرك ذاتي ✓بقلمي✓

Rǿmẳņĉį LŎvès
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 21 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 1,081
- النقاط
- 71
- الجنس
- ذكر
أيــــــــــــن .. .. ليتنا ندرك ذلك .. !!
بعضُ الكلام و حُلُمٌ يغلّفُ بالموت ..
شيءٌ خُرافي ومفرداتٌ تضربُ كيفما شاءت ....
هُناك من يُفضلون المشي فِي طُرقاتٍ لا يعرفهُم فيها أحد ،
كالقطط الضالة , هائمين في مُدنٍ لا ترّسوا شراعتُها
أنا منهم ، رميتُ جميع أوراقي...
فلتذهب حيثُ تشاء لم يعدّ هناك مُتّسعٌ للـمُكدّسات..
أسيرُ ككُل المجانين بين المآذنِ و الخمرات
تكبيراتٌ للـسلام..و كأسُ للنسيان
سجائرٌ وفنجانُ قهوةٍ وبعضُ الأحلام المُطفأة
إختلط عطري برائحة سجائري !
حديثُ الـولادةِ..أساطيرُ الأولين
طُقُوسٌ و شعائر ، صُحُفٌ و جرائد
هي.. كُلُّ ما نُحاوِلُ الـبدء به... و الإنتهاء فيه..
لا وقت لدي لأتذكر كلّ شيء !
و لا قُدرة لي بأن أنسى ,
من يُوقف الزمن قليلاً ريثما أقنعُ ذاكرتي فقط !
تباً وجدت السجائرُ قد نفذت مني..
أين الملاذُ صاحِبي ..؟
بعضُ الكلام و حُلُمٌ يغلّفُ بالموت ..
شيءٌ خُرافي ومفرداتٌ تضربُ كيفما شاءت ....
هُناك من يُفضلون المشي فِي طُرقاتٍ لا يعرفهُم فيها أحد ،
كالقطط الضالة , هائمين في مُدنٍ لا ترّسوا شراعتُها
أنا منهم ، رميتُ جميع أوراقي...
فلتذهب حيثُ تشاء لم يعدّ هناك مُتّسعٌ للـمُكدّسات..
أسيرُ ككُل المجانين بين المآذنِ و الخمرات
تكبيراتٌ للـسلام..و كأسُ للنسيان
سجائرٌ وفنجانُ قهوةٍ وبعضُ الأحلام المُطفأة
إختلط عطري برائحة سجائري !
حديثُ الـولادةِ..أساطيرُ الأولين
طُقُوسٌ و شعائر ، صُحُفٌ و جرائد
هي.. كُلُّ ما نُحاوِلُ الـبدء به... و الإنتهاء فيه..
لا وقت لدي لأتذكر كلّ شيء !
و لا قُدرة لي بأن أنسى ,
من يُوقف الزمن قليلاً ريثما أقنعُ ذاكرتي فقط !
تباً وجدت السجائرُ قد نفذت مني..
أين الملاذُ صاحِبي ..؟