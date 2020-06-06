هل انت سعيد 3 :

* السعادة في أن تدخل السرور على قلوب الآخرين ، وترسم البسمة على وجوههم ، وتشعر بالارتياح عند تقديم العون لهم وتستمتع باللذة عند الإحسان إليهم .

* السعادة في تعديل التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي مثمر .

* السعادة في الواقعية في التعامل وعدم المثالية في النظر إلى الأشياء .

* السعادة القدرة على مواجهة الضغوط والتكيف معها من خلال التحكم بالانفعالات والأعصاب والمشاعر .

* السعادة في العلم النافع والعمل الصالح .

* السعادة في ترك الغل والحسد والنظر إلى ما في أيدي الآخرين .

* السعادة في ذكر الله وشكره وحسن عبادته .

* السعادة في الفوز بالجنة والنجاة من النار ، والتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم ، قال تعالى : ﴿ * وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾