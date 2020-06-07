حلول تمارين الكتاب المدرسي الجديد في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا الجيل الثاني 2019 ـ2020

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Yasmina zahra

Yasmina zahra

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إنضم
24 نوفمبر 2015
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النقاط
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محل الإقامة
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الجنس
أنثى
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اهلا و سهلا باعضاء و زوار منتدى اللمة الجزائرية

سنقدم لكم باذن الله
حلول تمارين الكتاب المدرسي الجديد في العلوم الفيزيائية و التكنولوجية

ستكون مقسمة في عدة ردود
الى ان ننهي جميع الحلول





بالتوفيـــــــــــــــ😊ـــــــــق للجميع .....
 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,109
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
ميدان الظواهر الكهربائية



حل التمرين 1 ص20

يولد الدوران المنتظم لمغناطيس امام وشيعة كهربائية متناوب بين طرفيها .


حل التمرين 1 ص20
ينتج التيار الكهربائي المتناوب عن المنوب.

تتكون المنوبات الصناعية للمحطات الكهربائية من كهرومغانط تدور امام وشائع ساكنة .


حل التمرين 3 ص20

نكشف عن طبيعة التيار الكهربائي براسم الاهتزاز المهبطي عند استعمال المسح الافقي

في التوتر الكهربائي المتناوب يظهر على الشاشة منحنى بياني متموج لان قطبي المولد التوتر الكهربائي المتناوب هما على التناوب موجبان و سالبان حيث ياخد قيمة موجبةو سالبة
 
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