حلول تمارين الكتاب المدرسي الجديد في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا الجيل الثاني 2019 ـ2020

ميدان الظواهر الكهربائية







حل التمرين 1 ص20



يولد الدوران المنتظم لمغناطيس امام وشيعة كهربائية متناوب بين طرفيها .





حل التمرين 1 ص20

ينتج التيار الكهربائي المتناوب عن المنوب.



تتكون المنوبات الصناعية للمحطات الكهربائية من كهرومغانط تدور امام وشائع ساكنة .





حل التمرين 3 ص20



نكشف عن طبيعة التيار الكهربائي براسم الاهتزاز المهبطي عند استعمال المسح الافقي



في التوتر الكهربائي المتناوب يظهر على الشاشة منحنى بياني متموج لان قطبي المولد التوتر الكهربائي المتناوب هما على التناوب موجبان و سالبان حيث ياخد قيمة موجبةو سالبة

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