صور: منحوتات يدوية رائعة ومذهلة

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,025
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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تصمّم الفنّانة البريطانية ليزا ستيفنز منحوتات خزفية مذهلة تحاكي الزخارف العضوية
الموجودة في الطبيعة. وتتكون قطعها الصغيرة المزخرفة من عشرات الشقوق
والتلال المصنوعة دون استخدام أي طوابع، بدلاً من ذلك تستخدم ستيفنز مجموعة
متنوعة من الأدوات الصغيرة لتحقيق الزخرفة الدقيقة لإبداعاتها على السيراميك.

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في أمان الله
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,025
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال إلياس:
تحف روعة سلمت يمناك على الطرح الرائع والمميز
إضغط للتوسيع...
سعداء بمرورك اخي الغالي إلياس ولك تحيّاتي العطرة
مشكور
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,025
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال اميرة المدائن:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
ماشاء الله
جميلة جدا
مشكور على الطرح
بارك الله فيك
إضغط للتوسيع...
الله يبارك فيك ومشكورة على كلماتك الراقية والطيّبة
احسنت
 
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