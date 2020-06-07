صور: منحوتات يدوية رائعة ومذهلة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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تصمّم الفنّانة البريطانية ليزا ستيفنز منحوتات خزفية مذهلة تحاكي الزخارف العضوية

الموجودة في الطبيعة. وتتكون قطعها الصغيرة المزخرفة من عشرات الشقوق

والتلال المصنوعة دون استخدام أي طوابع، بدلاً من ذلك تستخدم ستيفنز مجموعة

متنوعة من الأدوات الصغيرة لتحقيق الزخرفة الدقيقة لإبداعاتها على السيراميك.

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