ماذا بعد الآن [ الحزن ظلي ] بقلمي

ولد الحزن معي ..و صار ظلا لا يغادرني

سكنت روحه روحي ..اصبح جزءا مني

لم افقدك يا سيد حزن يوما ..حتى تفقدني

أما الأن،

وأنا أهيم بهذه العبارات،

فأي عزاء، كان يكفي ليغفر لي لوعة الفقد

أي عزاء كان يكفي ليمحو عن وجهي دمعة كبيرة؟

الألم يحتل مساحات رؤيتي...

لقد أغلق كل النوافذ التي كانت تحيط بي

املأ حفنة يدي بالورد ، شوكاً أجده ..

أشتاق الى الماء يرويني ....

كمية المشاعر التي كُنت احملها تجاه كل شيء،

ذهبت أدراج الرياح ...

كيف أنطفأت كلها دفعةً واحدة.هكذا؟

أشعر بعزلةٍ قاتلة

غريباً منفياً، وحيداً بقسوة،

ليس ثمة ما يمكنني فعله..

لقد نالت مني الحياة

كلما شاخ العمر ازدادت شُحوباً..

بقيت لحظات و سأبكي .. أنظر إليه ، أنظر الآن ..

الآن تحديدًا يجب أن اذرف الدموع ، لكن انظر ! انني يبتسم !

اللعنة على كل شيء .

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