دموع و آهات لا تنفع لكننا لا نقدر على سجنها

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,242
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
المرء حاله بين الفرح و الحزن
و القوة و الضعف
الصحة و المرض

و تفكيره لا ينقطع بين الامال و الاحلام
و الامنيات و الاماني

بين الذكر و النسيان
و ربما بين العقل و الهبال

و توجد لحظات يمر طيف امامك
لانسان عرفته او ربما احببته
لكن غاب عنك لسبب او لأخر
و اشد الفراق
الذي يكون سبب
الموت
فكم من
قريب
و حبيب
و صديق
و جار
و خليل

تحت الثرا و طيفه يمر أمامي
اتذكر ابتسامته
او كلماته
او مشيته
او رائحته

تسيل العبرات و الدموع الحارة
و الآهات

و لا معز لنا و لا عزاء لأنفسنا
فلا الدموع ترجعكم و لا الآهات
اخي محمد ابتسامتك لا تفارقني
أخي المختار ص و المختار ق و بلال
أختي مسعودة ليتك اخبرتيني بسرك قبل موتك

بعدكم الروح فارغة
فلا احد يعمر فراغكم

رحمكم الله برحمته الواسعة

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