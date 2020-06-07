دموع و آهات لا تنفع لكننا لا نقدر على سجنها

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
المرء حاله بين الفرح و الحزن
و القوة و الضعف
الصحة و المرض
و تفكيره لا ينقطع بين الامال و الاحلام
و الامنيات و الاماني
بين الذكر و النسيان
و ربما بين العقل و الهبال
و توجد لحظات يمر طيف امامك
لانسان عرفته او ربما احببته
لكن غاب عنك لسبب او لأخر
و اشد الفراق
الذي يكون سبب
الموت
فكم من
قريب
و حبيب
و صديق
و جار
و خليل
تحت الثرا و طيفه يمر أمامي
اتذكر ابتسامته
او كلماته
او مشيته
او رائحته
تسيل العبرات و الدموع الحارة
و الآهات
و لا معز لنا و لا عزاء لأنفسنا
فلا الدموع ترجعكم و لا الآهات
اخي محمد ابتسامتك لا تفارقني
أخي المختار ص و المختار ق و بلال
أختي مسعودة ليتك اخبرتيني بسرك قبل موتك
بعدكم الروح فارغة
فلا احد يعمر فراغكم
رحمكم الله برحمته الواسعة
المرء حاله بين الفرح و الحزن
و القوة و الضعف
الصحة و المرض
و تفكيره لا ينقطع بين الامال و الاحلام
و الامنيات و الاماني
بين الذكر و النسيان
و ربما بين العقل و الهبال
و توجد لحظات يمر طيف امامك
لانسان عرفته او ربما احببته
لكن غاب عنك لسبب او لأخر
و اشد الفراق
الذي يكون سبب
الموت
فكم من
قريب
و حبيب
و صديق
و جار
و خليل
تحت الثرا و طيفه يمر أمامي
اتذكر ابتسامته
او كلماته
او مشيته
او رائحته
تسيل العبرات و الدموع الحارة
و الآهات
و لا معز لنا و لا عزاء لأنفسنا
فلا الدموع ترجعكم و لا الآهات
اخي محمد ابتسامتك لا تفارقني
أخي المختار ص و المختار ق و بلال
أختي مسعودة ليتك اخبرتيني بسرك قبل موتك
بعدكم الروح فارغة
فلا احد يعمر فراغكم
رحمكم الله برحمته الواسعة