دموع و آهات لا تنفع لكننا لا نقدر على سجنها

السلام عليكم

المرء حاله بين الفرح و الحزن

و القوة و الضعف

الصحة و المرض



و تفكيره لا ينقطع بين الامال و الاحلام

و الامنيات و الاماني



بين الذكر و النسيان

و ربما بين العقل و الهبال



و توجد لحظات يمر طيف امامك

لانسان عرفته او ربما احببته

لكن غاب عنك لسبب او لأخر

و اشد الفراق

الذي يكون سبب

الموت

فكم من

قريب

و حبيب

و صديق

و جار

و خليل



تحت الثرا و طيفه يمر أمامي

اتذكر ابتسامته

او كلماته

او مشيته

او رائحته



تسيل العبرات و الدموع الحارة

و الآهات



و لا معز لنا و لا عزاء لأنفسنا

فلا الدموع ترجعكم و لا الآهات

اخي محمد ابتسامتك لا تفارقني

أخي المختار ص و المختار ق و بلال

أختي مسعودة ليتك اخبرتيني بسرك قبل موتك



بعدكم الروح فارغة

فلا احد يعمر فراغكم



رحمكم الله برحمته الواسعة

