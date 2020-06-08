قصة القناعة



قصة وعبرة:

قصة رائعة عن القناعة لا تتردد في قراءتها ومشاركتها



رجل فقير يرعى أمه و زوجته و ذريته ،

وكان يعمل خادماً لدى أحدهم ، مخلصاً في عمله ويؤديه

على أكمل وجه ، إلا أنه ذات يوم تغيب عن العمل ..

فقال سيده في نفسه :

" لابد أن أعطيه ديناراً زيادة حتى لا يتغيب عن العمل

فبالتأكيد لم يغيب إلا طمعاً في زيادة راتبه لانه يعلم بحاجتى إليه

" وبالفعل حين حضر ثاني يوم أعطاه راتبه و زاد عليه الدينار ..

لم يتكلم العامل و لم يسأل سيده ..

عن سبب الزيادة ، وبعد فترة غاب العامل مرة أخرى ،

فغضب سيده غضباً شديداً وقال :

" سأنقص الدينار الذي زدته. "

و أنقصه .. و لم يتكلم العامل و لم يسأله عن نقصان راتبه..

فإستغرب الرجل مِنْ ردة فعل الخادم ، وسأله :



زدتك فلم تسأل ، و أنقصتك فلم تتكلم !!!!!!!

فقال العامل : عندما غبت المرة الأولى رزقني الله مولوداً ..

فحين كافأتني بالزيادة ، قلت هذا رزق مولودي قد جاء معه ،

وحين غبت المرة الثانية ماتت أمي ، وعندما أنقصت الدينار

قلت هذا رزقها قد ذهب بذهابها .

ما أجملها مِنْ أرواح تقنع و ترضى بما وهبها إياه الرحمن ،

وتترفع عن نسب ما يأتيها مِنْ زيادة في الرزق أو نقصان إلى الإنسان