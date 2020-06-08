سلسلة لمحات تاريخية متجدد

أصيب الشاب الكندي ( تيرى ) صاحب الـ 18 عام بسرطان العظام في رُكبته اليمنى ، فقرر الأطباء بتر القدم اليمنى بأكملها .. لكنه رفض .. وسأل الأطباء عن سبب لجوئهم لخيار البتر ..فأجابوه : بأن الطب لم يدع أي فرصة امامهم سوى البتر و ان أبحاث تطوير علاج هذا النوع من السرطان سوف تتكلف 10 مليون دولار وهو مبلغ غير متوفر من الحكومة في الوقت الحالي ..تحركت داخل ( تيرى ) مشاعر قوية لفعل خير يفيد الآخرين ودون ان يقف مكتوف اليدين مستسلماً لمصيره المحتوم قرر ان يُفعل حملة لجمع هذا المبلغ ..بدأ يتمرن على قدمه اليسرى 14 شهراً دون ان يفهم احد الغرض مما يفعله .. ثم اخبر والداه انه قرر ان يمشى من شرق كندا لغربها في حملة خيرية لجمع الـ 10 مليون دولار واطلق على حملته اسم ( مارثون الامل ) وكانت البداية عام1980 .. كل يوم كان يسير على قدمه اليسرى 26 كيلومتر ..انتشر خبر الحملة ومثابرة وشجاعة هذا الشاب في ربوع كندا وكل انحاء العالم .. بدأت التبرعات تتوالى وتم تجميع المبلغ المطلوب ..توفى ( تيرى ) قبل ان يُكمل المسافة التي قرر ان يقطعها لكن قبل وفاته اعطى درساً في تقديم الخير للآخرين وما اعظمه من درس ..يوجد لـ ( تيرى ) تمثالاً في قلب كندا يظل شاهداً على بطل مات واضعاً امامه مساعدة الآخرين هدفاً يخلد ذكراه دوماً