ارقصي حتى وان لم تتقني الرقص ..... سرحي شعرك كما ترغبين ..لافرق في كونك طويلةاو قصيرةسمينة او رشيقة .. بيضاء او سمراء ..أنت جمـيلة على كل حال .. لافرق إن كنت جميلةأو فيك بعض الجمالأو بدون جماللايهم فكل من حولك مثلكجمال الأنثى أنها أنثىجمال الأنثى في أنهاتعيش وتبعث السعادة في من حولهاوتستمتع بالحياةجمال الأنثى في ابتسامتهاوروحها المرحة ورضاها عن نفسها وصداقاتها الجميلةاكملت تعليمك أو تعثرت...موظفة أم لا ... لديك زوجأم غير متزوجة ... لديكأبناء أم لم ترزقي بعدماذا يهم هذا اختيار الله تعالىمن سيمنعك من الحياة ؟؟؟؟عيشيها بسعادة ولا تعيشي بين القضبان ... انطلقيواسعديفالناس مثلك تمامااتركي مقارنة نفسك مع الأخرين فهذه هي الهاويةوالتعاسةلاتعدي الأيام وتقولي فاتنيبل قولي عشت ومافاتني شيكوني متفائلة جديرة بما خلق لك ربكحامدة شاكرة ساجدةفتأتيك أمنياتك تباعا تباعامن رب يكرم ، لامخلوق متبرمإذا شعرت يوما برغبة في البكاء فأبك لا بأس ...ادفني رأسك في وسادتك وأبك بل تحدثي مع نفسك واخرجي مابداخلكثم اسكبي ماء باردا على وجهك .. فلست وحدك من تبكي كلنا نبكي ...ارسمي وإن لم تتقني الرسم . . ارسمي زهرةدائرة بالمنتصف حولها عدة دوائر اصغر كالأطفال !! لابأس فـأنت طفلة !كم عمرك ؟15 16, 18 ، 20 ،30 ، 45 ، 50 60 ,80,70,عيشي حياتك لك ولاجلك ولايكدر صفوك شيء .. عمرك ستعيشينه مرة واحدة فقط !كل أنثى بحاجة ان تعرف هذا..