ONjINE
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 13 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 129
- النقاط
- 13
- العمر
- 16
- محل الإقامة
- ويكفيني فخرا اني جزائرية
- الجنس
- أنثى
ارقصي حتى وان لم تتقني الرقص ...
.. سرحي شعرك كما ترغبين ..
لافرق في كونك طويلة
او قصيرة
سمينة او رشيقة .. بيضاء او سمراء ..
أنت جمـيلة على كل حال .. لافرق إن كنت جميلة
أو فيك بعض الجمال
أو بدون جمال
لايهم فكل من حولك مثلك
جمال الأنثى أنها أنثى
جمال الأنثى في أنها
تعيش وتبعث السعادة في من حولها
وتستمتع بالحياة
جمال الأنثى في ابتسامتها
وروحها المرحة ورضاها عن نفسها وصداقاتها الجميلة
اكملت تعليمك أو تعثرت...
موظفة أم لا ... لديك زوج
أم غير متزوجة ... لديك
أبناء أم لم ترزقي بعد
ماذا يهم هذا اختيار الله تعالى
من سيمنعك من الحياة ؟؟؟؟
عيشيها بسعادة ولا تعيشي بين القضبان ... انطلقي
واسعدي
فالناس مثلك تماما
اتركي مقارنة نفسك مع الأخرين فهذه هي الهاوية
والتعاسة
لاتعدي الأيام وتقولي فاتني
بل قولي عشت ومافاتني شي
كوني متفائلة جديرة بما خلق لك ربك
حامدة شاكرة ساجدة
فتأتيك أمنياتك تباعا تباعا
من رب يكرم ، لامخلوق متبرم
إذا شعرت يوما برغبة في البكاء فأبك لا بأس ...
ادفني رأسك في وسادتك وأبك بل تحدثي مع نفسك واخرجي مابداخلك
ثم اسكبي ماء باردا على وجهك .. فلست وحدك من تبكي كلنا نبكي ...
ارسمي وإن لم تتقني الرسم . . ارسمي زهرة
دائرة بالمنتصف حولها عدة دوائر اصغر كالأطفال !! لابأس فـأنت طفلة !
كم عمرك ؟
15 16, 18 ، 20 ،30 ، 45 ، 50 60 ,80,70,عيشي حياتك لك ولاجلك ولايكدر صفوك شيء .. عمرك ستعيشينه مرة واحدة فقط !
كل أنثى بحاجة ان تعرف هذا..
.. سرحي شعرك كما ترغبين ..
لافرق في كونك طويلة
او قصيرة
سمينة او رشيقة .. بيضاء او سمراء ..
أنت جمـيلة على كل حال .. لافرق إن كنت جميلة
أو فيك بعض الجمال
أو بدون جمال
لايهم فكل من حولك مثلك
جمال الأنثى أنها أنثى
جمال الأنثى في أنها
تعيش وتبعث السعادة في من حولها
وتستمتع بالحياة
جمال الأنثى في ابتسامتها
وروحها المرحة ورضاها عن نفسها وصداقاتها الجميلة
اكملت تعليمك أو تعثرت...
موظفة أم لا ... لديك زوج
أم غير متزوجة ... لديك
أبناء أم لم ترزقي بعد
ماذا يهم هذا اختيار الله تعالى
من سيمنعك من الحياة ؟؟؟؟
عيشيها بسعادة ولا تعيشي بين القضبان ... انطلقي
واسعدي
فالناس مثلك تماما
اتركي مقارنة نفسك مع الأخرين فهذه هي الهاوية
والتعاسة
لاتعدي الأيام وتقولي فاتني
بل قولي عشت ومافاتني شي
كوني متفائلة جديرة بما خلق لك ربك
حامدة شاكرة ساجدة
فتأتيك أمنياتك تباعا تباعا
من رب يكرم ، لامخلوق متبرم
إذا شعرت يوما برغبة في البكاء فأبك لا بأس ...
ادفني رأسك في وسادتك وأبك بل تحدثي مع نفسك واخرجي مابداخلك
ثم اسكبي ماء باردا على وجهك .. فلست وحدك من تبكي كلنا نبكي ...
ارسمي وإن لم تتقني الرسم . . ارسمي زهرة
دائرة بالمنتصف حولها عدة دوائر اصغر كالأطفال !! لابأس فـأنت طفلة !
كم عمرك ؟
15 16, 18 ، 20 ،30 ، 45 ، 50 60 ,80,70,عيشي حياتك لك ولاجلك ولايكدر صفوك شيء .. عمرك ستعيشينه مرة واحدة فقط !
كل أنثى بحاجة ان تعرف هذا..