سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 416
- النقاط
- 21
- العمر
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- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
تحمل المسؤولية:
ثلاثة مواضع تتطلب منا شجاعة كبيرة في المواجهة للتحقيق النجاح:
1- فتح حوار صريح مع ابنك او ابنتك يتعلق بالتورط في انحراف أو علاقة عاطفية.
2- اتخاذ قرار حازم في ضوء وجود صراعات، او شح في الموارد.
3- تبني افكار جريئة ومختلفة في بيئة تعشق المؤلوف، وتقدس التناغم.
مخ الهدرة: جزء كبير من اخفاقاتنا سببه..الخوف و"برودية تحمل المسؤولية".
ثلاثة مواضع تتطلب منا شجاعة كبيرة في المواجهة للتحقيق النجاح:
1- فتح حوار صريح مع ابنك او ابنتك يتعلق بالتورط في انحراف أو علاقة عاطفية.
2- اتخاذ قرار حازم في ضوء وجود صراعات، او شح في الموارد.
3- تبني افكار جريئة ومختلفة في بيئة تعشق المؤلوف، وتقدس التناغم.
مخ الهدرة: جزء كبير من اخفاقاتنا سببه..الخوف و"برودية تحمل المسؤولية".