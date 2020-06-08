تحمل المسؤولية :

ثلاثة مواضع تتطلب منا شجاعة كبيرة في المواجهة للتحقيق النجاح :

1- فتح حوار صريح مع ابنك او ابنتك يتعلق بالتورط في انحراف أو علاقة عاطفية.

2- اتخاذ قرار حازم في ضوء وجود صراعات، او شح في الموارد.

3- تبني افكار جريئة ومختلفة في بيئة تعشق المؤلوف، وتقدس التناغم.

مخ الهدرة: جزء كبير من اخفاقاتنا سببه..الخوف و"برودية تحمل المسؤولية ".