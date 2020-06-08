تحمل المسؤولية

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
416
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
تحمل المسؤولية:
ثلاثة مواضع تتطلب منا شجاعة كبيرة في المواجهة للتحقيق النجاح:
1- فتح حوار صريح مع ابنك او ابنتك يتعلق بالتورط في انحراف أو علاقة عاطفية.
2- اتخاذ قرار حازم في ضوء وجود صراعات، او شح في الموارد.
3- تبني افكار جريئة ومختلفة في بيئة تعشق المؤلوف، وتقدس التناغم.
مخ الهدرة: جزء كبير من اخفاقاتنا سببه..الخوف و"برودية تحمل المسؤولية".
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,713
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل راع مسؤول عن رعيته
جزيت خيرا على الموضوع القيم
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
1,133
النقاط
571
العمر
27
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
الاولى يمكن تفاديها بحسن التربية والا فالحديث في ذلك غالبا لا يفيد .
يقال
.
اللي يوني يوني قبل السيل واذا جاء السيل اداه.
أما في الثانية والثالثة فأصبت جدا
 
سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
416
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف:
الاولى يمكن تفاديها بحسن التربية والا فالحديث في ذلك غالبا لا يفيد .
يقال
.
اللي يوني يوني قبل السيل واذا جاء السيل اداه.
أما في الثانية والثالثة فأصبت جدا
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم ...
بوركت اخي الكريم على هذا المرور وشكرك على التعبير عن رايك
دمتم في رعاية الله وحفظه
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
1,133
النقاط
571
العمر
27
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
قال سعد606:
السلام عليكم ...
بوركت اخي الكريم على هذا المرور وشكرك على التعبير عن رايك
دمتم في رعاية الله وحفظه
إضغط للتوسيع...
وعليك السلام ورحمة الله .
شكرا على حلمك على من خالفك.
 
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