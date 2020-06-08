بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

من اللطائف القرآنية أن سورة النحل افتتحت بالنهي عن الإستعجال : (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) وختمت بالأمر بالصبر: (واصبر وماصبرك إلا بالله) ومابين التروي والصبر يكمن خير لايعلم به إلا الله تعالى ،فالثقة بالله لاحدود لها والصبر عاقبته أجر بغير حساب ، لاتيأس إن الله معك، لاتحزن إن مع العسر يسرا ،لاتقلق فالأرزاق بيد الله ،لن يخذل الله قلبا ظن به خيرا، تفاءل فالخير قادم بإذن الله، فما ضاقت إلا ليفرجها الله عليك،

وحده الله القادر، لايغيب عليه حالك ،يعلم أنك إلتزمت الرضا في وقت لم يكن فيه الرضا عليك سهلا، يعلم أنك حين سقطت سقطت له ساجدا، وحين بكيت له مناجيا، يعلم أنك مايئست والله وإنك لترجو الفرج بعد هذا الخناق ،يعلم ويبصر ماتغلغل في الأعماق ومالا يمكن لأحد أن يبصره ،يرى حسن ظنك بك قد علا حتى بلغ منك منزلة الرضا بجميع أقداره كيفما أقبلت وكانت لن تخيب، لايخيب الله من رجاه وسعى إلى رضاه ،ثق بالوصول مادمت تجاهد ،وبالفرج مادمت ترضى، وبالإجابة مادمت تسأل وتلح ،لاتمل لاتبرح الباب ،لاتخذل عجلتك في المنتصف ،ولاتقف وقد بدا النور قريبا، واصل المسير صبح أمانيك قد دنا غامرا جابرا.