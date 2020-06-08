اهداء الى تلك #الانثى

ONjINE
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صحيح فقد كرم الإسلام المرأة.. من "الوأد" إلى المساواة بالرجل { لااقصد بالمساواة تلك الشعارات الغربية وغيرها ممن تسلب انوثة المراة بل انه عدها كالرجل وشقيقة الرجل كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: « إنما النساء شقائق الرجال»، أي لها ما للرجل من حقوق وواجبات، ولكن ما يلائم طبيعتها التي خلقها الله عليها. }الانثى تلك الأم و الأخت و الزوجة و الخالة و العمة و الجدة
ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي كرم الإنسان
بارك الله فيك على الموضوع القيم