اهداء الى تلك #الانثى

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
141
النقاط
13
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحة الله وبركاته سافتح هذه المشاركة وكما في العنوان لكل انثى جميلة هنا
كل ماساكتبه او اضعه اهداء لكي ❤

هنا ساكتب
عـن #النعيم والـجحـيم

فـ الأنثـي هـي حقـاً نعيم

وأشبـاه الإنـاث هـن #الـجحيـم { يخي خاطينا وخاطيهم هذو :rolleyes: }

سافتح هنا المجال لكن للتعبير والتعليق والكتابة
هذا فضاؤكن
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,720
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
الانثى تلك الأم و الأخت و الزوجة و الخالة و العمة و الجدة
ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي كرم الإنسان
بارك الله فيك على الموضوع القيم
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
141
النقاط
13
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال إلياس:
الانثى تلك الأم و الأخت و الزوجة و الخالة و العمة و الجدة
ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي كرم الإنسان
بارك الله فيك على الموضوع القيم
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صحيح فقد كرم الإسلام المرأة.. من "الوأد" إلى المساواة بالرجل { لااقصد بالمساواة تلك الشعارات الغربية وغيرها ممن تسلب انوثة المراة بل انه عدها كالرجل وشقيقة الرجل كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: « إنما النساء شقائق الرجال»، أي لها ما للرجل من حقوق وواجبات، ولكن ما يلائم طبيعتها التي خلقها الله عليها. }
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
141
النقاط
13
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
لكل أُنثَى 🦋

.. كوني مثقفه .. كوني واعية كوني فاعلة .. لا ترضي بأن تكوني مجرد وجه جميل .. أبحثي .. فكري .. ناقشي .. فعقلك أجمل من أن يضل في حالة ركود وسكون ❤

#لا ترضي بأن تكوني مجرد وجه جميل ✨
 
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