واش حابة تكوني طبيبة 🙀علاه حياتك كامل قراية !!

ظ

ظل سيريالية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 أوت 2019
المشاركات
41
النقاط
5
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله
انا طالبة بكالوريا 2020 علوم تجريبية كيما 😁لي يعرفوني هنا يعرفوا بلي حابة طبيبة ومش غي انا كاين بزاف و هي لمهنة يعني وحيدة لي نحبها خاصة امور متعلقة بالتحاليل ولي غاديوا يعني ماشي جراحة 😅
المهم ادعولي قبل ربي يفرجها عليا ونجي طبيبة ونفرح يما لي معلقة امالها عليا ❤
هههههه المهم كنت جالسة في رحمة ربي 😶طبطب الباب ههه ايا طلعت بنت خالتي مخلصة لافاك وقاعدة في دار جات تدي امانة ورايحة 😜ايا معليه
كنت انا مع علوم ونحل في تمرين على شيخوخة مبكرة ومضادات حيوية 😍
حتى سقساتني بنت خالتي اهيه راكي باك سنة قتلها ايه ربي يوفقنا ان شاء الله اهيه وش حابة تكوني قتلها راني نتعب على الطب و ان شاء الله يقدرني ربي ....قاتلي اخاااااه 😤 علاه هذا حياتك كاملة ونتي تقراي 7 سنين وتخصص 5 سنين ممبعد ويا ربي بعدها تلقاي خدمة و تجيبي دراهم ووقتها تولي عجوزة 😟ونتي ما درتي اسرة



انا 😧بقيت ساكتة قتلها يوفقني ربي اولا وتعبي تع 12 سنة و تعب والديا ميضيعش و حتى وان قريت هادوا سنوات فالرزق على ربي وكلشي مكتوب



قاتلي احلمي هكاك
😶انا سكتت وستغفرت وقتلها هاهي امانتك عند يما وراحت


صراحة انا هبطتلي لمورال بهدرتها و مغدرتش نكمل وانا مش مركزة


فسؤالي خاصة طبيبات
هل قدرتوا تنظموا اموركم بين طب وحياتكم وتعلموا امووركم و كي خلصتوا 7 سنين اسكوا قدرتوا طول تخدموا وتتكونوا وجاكم مكتوبكم و قدرتوا تنظموا بين عملكم وداركم وداركم و خدمتوا قبل ما تدخلوا في 30



ولله 😥 وسوستني وراحت انا اكيد مش حابة ندي حياتي كامل قراية و حابة نكملنتعلم اموري و نلم دراهم تاني نضمن بيهم مستقبلي و نداوي بيهم ل
 
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