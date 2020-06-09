السلام عليكم و رحمة اللهانا طالبة بكالوريا 2020 علوم تجريبية كيمالي يعرفوني هنا يعرفوا بلي حابة طبيبة ومش غي انا كاين بزاف و هي لمهنة يعني وحيدة لي نحبها خاصة امور متعلقة بالتحاليل ولي غاديوا يعني ماشي جراحةالمهم ادعولي قبل ربي يفرجها عليا ونجي طبيبة ونفرح يما لي معلقة امالها علياهههههه المهم كنت جالسة في رحمة ربيطبطب الباب ههه ايا طلعت بنت خالتي مخلصة لافاك وقاعدة في دار جات تدي امانة ورايحةايا معليهكنت انا مع علوم ونحل في تمرين على شيخوخة مبكرة ومضادات حيويةحتى سقساتني بنت خالتي اهيه راكي باك سنة قتلها ايه ربي يوفقنا ان شاء الله اهيه وش حابة تكوني قتلها راني نتعب على الطب و ان شاء الله يقدرني ربي ....قاتلي اخاااااهعلاه هذا حياتك كاملة ونتي تقراي 7 سنين وتخصص 5 سنين ممبعد ويا ربي بعدها تلقاي خدمة و تجيبي دراهم ووقتها تولي عجوزةونتي ما درتي اسرةانابقيت ساكتة قتلها يوفقني ربي اولا وتعبي تع 12 سنة و تعب والديا ميضيعش و حتى وان قريت هادوا سنوات فالرزق على ربي وكلشي مكتوبقاتلي احلمي هكاكانا سكتت وستغفرت وقتلها هاهي امانتك عند يما وراحتصراحة انا هبطتلي لمورال بهدرتها و مغدرتش نكمل وانا مش مركزةفسؤالي خاصة طبيباتهل قدرتوا تنظموا اموركم بين طب وحياتكم وتعلموا امووركم و كي خلصتوا 7 سنين اسكوا قدرتوا طول تخدموا وتتكونوا وجاكم مكتوبكم و قدرتوا تنظموا بين عملكم وداركم وداركم و خدمتوا قبل ما تدخلوا في 30وللهوسوستني وراحت انا اكيد مش حابة ندي حياتي كامل قراية و حابة نكملنتعلم اموري و نلم دراهم تاني نضمن بيهم مستقبلي و نداوي بيهم ل