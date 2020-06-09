واش حابة تكوني طبيبة 🙀علاه حياتك كامل قراية !!

ظل سيريالية
:: عضو منتسِب ::
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- 27 أوت 2019
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السلام عليكم و رحمة الله
انا طالبة بكالوريا 2020 علوم تجريبية كيما لي يعرفوني هنا يعرفوا بلي حابة طبيبة ومش غي انا كاين بزاف و هي لمهنة يعني وحيدة لي نحبها خاصة امور متعلقة بالتحاليل ولي غاديوا يعني ماشي جراحة
المهم ادعولي قبل ربي يفرجها عليا ونجي طبيبة ونفرح يما لي معلقة امالها عليا
هههههه المهم كنت جالسة في رحمة ربي طبطب الباب ههه ايا طلعت بنت خالتي مخلصة لافاك وقاعدة في دار جات تدي امانة ورايحة ايا معليه
كنت انا مع علوم ونحل في تمرين على شيخوخة مبكرة ومضادات حيوية
حتى سقساتني بنت خالتي اهيه راكي باك سنة قتلها ايه ربي يوفقنا ان شاء الله اهيه وش حابة تكوني قتلها راني نتعب على الطب و ان شاء الله يقدرني ربي ....قاتلي اخاااااه علاه هذا حياتك كاملة ونتي تقراي 7 سنين وتخصص 5 سنين ممبعد ويا ربي بعدها تلقاي خدمة و تجيبي دراهم ووقتها تولي عجوزة ونتي ما درتي اسرة
انا بقيت ساكتة قتلها يوفقني ربي اولا وتعبي تع 12 سنة و تعب والديا ميضيعش و حتى وان قريت هادوا سنوات فالرزق على ربي وكلشي مكتوب
قاتلي احلمي هكاك
انا سكتت وستغفرت وقتلها هاهي امانتك عند يما وراحت
صراحة انا هبطتلي لمورال بهدرتها و مغدرتش نكمل وانا مش مركزة
فسؤالي خاصة طبيبات
هل قدرتوا تنظموا اموركم بين طب وحياتكم وتعلموا امووركم و كي خلصتوا 7 سنين اسكوا قدرتوا طول تخدموا وتتكونوا وجاكم مكتوبكم و قدرتوا تنظموا بين عملكم وداركم وداركم و خدمتوا قبل ما تدخلوا في 30
ولله وسوستني وراحت انا اكيد مش حابة ندي حياتي كامل قراية و حابة نكملنتعلم اموري و نلم دراهم تاني نضمن بيهم مستقبلي و نداوي بيهم ل
انا طالبة بكالوريا 2020 علوم تجريبية كيما لي يعرفوني هنا يعرفوا بلي حابة طبيبة ومش غي انا كاين بزاف و هي لمهنة يعني وحيدة لي نحبها خاصة امور متعلقة بالتحاليل ولي غاديوا يعني ماشي جراحة
المهم ادعولي قبل ربي يفرجها عليا ونجي طبيبة ونفرح يما لي معلقة امالها عليا
هههههه المهم كنت جالسة في رحمة ربي طبطب الباب ههه ايا طلعت بنت خالتي مخلصة لافاك وقاعدة في دار جات تدي امانة ورايحة ايا معليه
كنت انا مع علوم ونحل في تمرين على شيخوخة مبكرة ومضادات حيوية
حتى سقساتني بنت خالتي اهيه راكي باك سنة قتلها ايه ربي يوفقنا ان شاء الله اهيه وش حابة تكوني قتلها راني نتعب على الطب و ان شاء الله يقدرني ربي ....قاتلي اخاااااه علاه هذا حياتك كاملة ونتي تقراي 7 سنين وتخصص 5 سنين ممبعد ويا ربي بعدها تلقاي خدمة و تجيبي دراهم ووقتها تولي عجوزة ونتي ما درتي اسرة
انا بقيت ساكتة قتلها يوفقني ربي اولا وتعبي تع 12 سنة و تعب والديا ميضيعش و حتى وان قريت هادوا سنوات فالرزق على ربي وكلشي مكتوب
قاتلي احلمي هكاك
انا سكتت وستغفرت وقتلها هاهي امانتك عند يما وراحت
صراحة انا هبطتلي لمورال بهدرتها و مغدرتش نكمل وانا مش مركزة
فسؤالي خاصة طبيبات
هل قدرتوا تنظموا اموركم بين طب وحياتكم وتعلموا امووركم و كي خلصتوا 7 سنين اسكوا قدرتوا طول تخدموا وتتكونوا وجاكم مكتوبكم و قدرتوا تنظموا بين عملكم وداركم وداركم و خدمتوا قبل ما تدخلوا في 30
ولله وسوستني وراحت انا اكيد مش حابة ندي حياتي كامل قراية و حابة نكملنتعلم اموري و نلم دراهم تاني نضمن بيهم مستقبلي و نداوي بيهم ل