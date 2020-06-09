قم قبل الفجر بساعة ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

من ضاقت عليه الأرض بما رحبت ،فليقم قبيل الفجر بساعة أو نصف وليصل وليدع، حيث التنزل الإلهي وإجابة الدعوات، وتنزل الرحمات ،وتفريج الكربات ،وقبول التوبات ،والله إنه لمن الغبن أن تنام في هذا الوقت وربك ينزل وينادي! الثلث الأخير فيه عبادات عظيمة ،الصلاة والدعاء والإستغفار، رباطك كل ليلة قبل أذان الفجر بساعة أو نصف ساعة صلاة واستغفار، كفيلة بإذن الله تعالى بتحقيق أمنياتك العظيمة ومشكلاتك العويصة! ساعة عظيمة لايستعد لها إلا من إمتلأ قلبه باليقين وضحى بجزء يسير من ساعات نومه ،ليفوز بما عند الله من عظيم العطايا ،من عنده كربة ،أويبتغي أمنية فليجتهد بمنجاة القريب المجيب في ثلث الليل، قال صلى الله عليه وسلم: